Zbytočný poplach na Orave! Penzista († 72) neskonal na juhoafrickú mutáciu: Ako došlo k omylu?!

Orava bola na nohách! Hoci novú mutáciu koronavírusu pôvodom z Južnej Afriky u nás potvrdili až tento víkend, podľa odborníkov sme ju na Slovensku mali mať už minimálne 3 týždne.

Napokon sa zistilo, že pacient, ktorý zomrel 19. februára v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej, nebezpečnú mutáciu nemal. Išlo tak o chybu akademikov.



Doposiaľ sa uvádzalo, že vedci našli 7 prípadov novej juhoafrickej mutácie B.1.351 v 100 sekvenovaných vzorkách, čo potvrdil aj Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV pre TV JOJ. „Z tých 100 sa nepodarilo sekvenovať všetky. Reálne je to možno len z 50 %,“ uviedol Boris Klempa. Akademici však spravili chybu, lebo až šesť vzoriek priradili zlým ľuďom.

Po revízií zistili, že väčšina pochádzala od ľudí s cestovateľskou anamnézou. Medzi chorými mal byť dokonca aj starší muž z Oravy, ktorý podľa pôvodných informácií na túto mutáciu aj skonal. Malo ísť o dôchodcu († 72) z okresu Tvrdošín, ktorý tri dni márne bojoval o život v nemocnici v Trstenej. Zmätočná správa poriadne vystrašila aj riaditeľa tohto zariadenia. „Absolútne si nevieme vysvetliť, ako je možné, že sa nakazil agresívnou africkou mutáciou, veď nikam nechodil. Bojoval s vírusom dva týždne, na umelú pľúcnu ventiláciu sme ho nenapojili, ale mal veľmi ťažký priebeh,“ vyjadril sa pre Nový Čas riaditeľ Hornooravskej nemocnice s poliklinikou v Trstenej Marián Tholt. Napokon sa však ukázalo, že tento pacient na nebezpečnú mutáciu nezomrel. Nič to nemení na fakte, že sa na Slovensku tento mutagén nachádza.

Na ľudí apeluje aj infektológ Pavol Jarčuška, aby boli obozretní. „Dôrazne žiadame ľudí, aby sa zdržali cestovania do krajín, ktoré môžu predstavovať riziko,“ upozornil. Susedné Česko sa na rozdiel od nás rozhodlo zakázať do niektorých krajín cestovať. „Minister zdravotníctva požiadal kolegov z rezortu vnútra, aby od uplynulého víkendu kontrolovali prísne a pedantne hranice. Takisto bezodkladne požiada vládu, aby bola znovu zavedená štátna karanténa pre tých ľudí, ktorí sa vrátia z exotických krajín,“ pretlmočila stanovisko ministra Mareka Krajčího hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Juhoafrická mutácia je nebezpečná v tom, že ohrozuje nielen tých, ktorí COVID-19 nemali, ale aj tých, ktorí ho prekonali, a dokonca aj tých, ktorí sú zaočkovaní. „Juhoafrický variant by mal byť odolnejší voči vakcínam,“ poznamenal Klempa.

Vedec čekan: Dokáže uniknúť imunitnému systému

Biochemik a vedec Pavol Čekan sa pre Nový Čas vyjadril, že juhoafrická mutácia koronavírusu má až 13-krát vyššiu väzbu na ace2 receptor, čo je dôležitá reakcia, akou infikuje vírus bunku. Britská mutácia má napríklad túto väzbu len 2,5-krát vyššiu. „Takže ak ich porovnáme, tá juhoafrická je, samozrejme, nebezpečnejšia. A to z pohľadu infekčnosti aj úmrtnosti. Vedci dokonca tieto mutácie nazývajú ‚escape‘, pretože je tu aj možnosť, že tieto mutácie sa dokážu skryť, alebo uniknúť imunitnému systému,“ prezradil s tým, že pozor treba dať aj na brazílsku mutáciu, ktorá spolu s juhoafrickou patrí medzi veľmi závažné mutácie.

Omyl akademikov zo SAV

Šesť ľudí, ktorým najprv potvrdili juhoafrickú mutáciu ochorenia COVID-19, ju nemá, čo potvrdil pre portál aktuality.sk virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra. Zároveň však dodal, že variant našli v šiestich iných vzorkách. Podotkol, že zo siedmich pôvodných sa potvrdil iba u ženy z Banskej Bystrice, ktorá pricestovala zo Zanzibaru. Jej vzorka sa totiž identifikovala v inom laboratóriu. „Po následnej oprave sme zistili juhoafrickú mutáciu u iných šiestich ľudí a u týchto sa naozaj u všetkých potvrdila taktiež cestovateľská anamnéza. Všetci sa vrátili z krajín mimo Európy - z Tanzánie, zo Zanzibaru, alebo z Turecka,“ uviedol.