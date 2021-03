Ako vyriešia chaos pri prihlasovaní na očkovanie?! Profesor Krčméry prehovoril o zásadnej zmene

Pôjde sa už len podľa veku! Chaos, ktorý sa do očkovacej stratégie vkradol podávaním vakcín mladým učiteľom, taxikárom či revízorom, sa včerajším dňom skončil.

Ministerstvo tvrdí, že odteraz bude určujúcim faktorom predovšetkým vek. V nasledujúcich dňoch chcú otvárať termíny už aj pre ľudí nad 60 rokov. Štát má do týždňa uviesť do praxe aj novú appku, ktorá by mala organizovať systém prihlasovania.

Viacerí odborníci sa v uplynulých dňoch ozývali proti tomu, aby boli očkovaní mladí učitelia, taxikári či rušňovodiči a predbiehali sa tak na čakacej listine pred sedemdesiatnikmi. Ministerstvo zdravotníctva zmenu očkovacej stratégie však obhajuje.

„Keď prišla AstraZeneca, bola odborníkmi odporúčaná pre osoby do 55 rokov a súčasne v tej dobe sa otvorila otázka otvárania škôl, takže bolo vyhovené ministerstvu školstva,“ vysvetlila štátna tajomníčka rezortu Jana Ježíková pre TV Markíza s tým, že odteraz by sme mali postupovať striktne len podľa veku.

„V pondelok a v utorok bude otvorených 29 700 nových termínov pre ľudí nad 70 rokov, a v stredu a vo štvrtok otvoríme nové voľné termíny v počte minimálne 30-tisíc na očkovanie pre vekovú skupinu 60 až 70 rokov vakcínou AstraZeneca,“ spresnila hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Nová aplikácia

Verejnosť už týždne upozorňuje na to, že ľudia musia doslova striehnuť na každý voľný termín a nové miesta sa míňajú raketovou rýchlosťou. Osobnú negatívnu skúsenosť má aj prezidentka Zuzana Čaputová, keď do systému chcela prihlásiť svoju mamu. „Kým som stihla naťukať všetky údaje o jej osobe, ukázalo mi, že nula voľných miest,“ uviedla hlava štátu. Riešením by malo byť spustenie novej appky, ktorej nasadenie sľubuje rezort zdravotníctva do týždňa.

„Umožní ľuďom prihlásiť sa do formulára prostredníctvom rodného čísla. Čakáreň sa bude vypúšťať napríklad podľa veku, čiže vždy najstarším vekovým skupinám sa pošle pozvánka na očkovanie.,“ povedala Eliášová. O vnesení akési poriadku do prihlasovania hovorí aj infektológ Pavol Jarčuška.

„Objednávací systém musí byť otvorený a termín by mal systém generovať podľa poradia očkovaných ľudí.“ Na otázku, či môže človek odmietnuť vakcínu od určitej firmy, dodáva: „O očkovaní stále rozhoduje lekár, ktorý očkovaciu látku podáva. V súčasnosti sa pacient prihlasuje podľa vekovej skupiny na očkovanie konkrétnou očkovacou látkou,“ vysvetlil.

Nové varianty verzus vakcíny

Situáciu na Slovensku komplikuje fakt, že sa k nám dostala už aj juhoafrická mutácia. Tá je podľa odborníkov nebezpečnejšia a odolnejšia voči vakcínam. „Je pravdepodobné, že bude prichádzať k opakovaným ochoreniam, teda ľudia, ktorí boli infikovaní pôvodným vírusom, môžu ochorieť z nova. Z toho aj vyplýva, že tá účinnosť vakcín je znížená voči tomuto variantu,“ tvrdí virológ Boris Klempa. Už britský mutant sa šíril rýchlejšie a postihoval aj mladšie ročníky, ako to bolo v prípade pôvodného koronavírusu, takže významne ovplyvnil epidemiologickú situáciu ​na Slovensku.

„Je predpoklad, že aj tento juhoafrický mutant, ​ktorý potvrdili koncom minulého týždňa aj u nás, sa bude takto správať, môže byť ešte nebezpečnejší ​pre svoje rýchlejšie tempo šírenia a vyššiu prevalenciu u mladých ľudí. Predpokladám, že vakcíny by mali zvládnuť aj tieto varianty, ktoré už máme ​zachytené na Slovensku,“ uviedla epidemiologička Henrieta Hudečková.

Pokojné leto?

Na Slovensku momentálne očkujeme tromi druhmi vakcín, naskladnených však máme aj 200-tisíc kusov ruského Sputnika V. Predsedníčka Európskej liekovej agentúry Christa Wirthumerová-Hocheová však vyzvala členské štáty EÚ, aby neschvaľovali núdzové nasadenie tejto vakcíny.

„Môžeme mať Sputnik V na miestnom trhu v budúcnosti, keď posúdime všetky príslušné dáta. EMA už začala s priebežným hodnotením,“ dodala. Svetlo na konci tunela by sme podľa slovenských analytikov z portálu Dáta bez pátosu mohli uvidieť podľa ich výpočtov už koncom júna. Teda v prípade, ak sa stihne minúť 90 % dodávok.

„Spolu bude mať aspoň 1 dávku 3,5 mil. obyvateľov, čo je 78 % z počtu 4,45 mil. obyvateľov nad 18 rokov. Obe dávky bude mať 1,65 mil. obyvateľov. Nakoľko asi 20 % obyvateľov sa zaočkovať neplánuje a pár % obyvateľov nebude mať 90 dní od prekonania ochorenia, tak môžeme zahlásiť hotovo,“ prichádzajú s dobrou správou odborníci.