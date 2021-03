Na Slovensko mieria desaťtisíce vakcín: Vieme, kedy by sa mali dostať na rad mladšie ročníky

Očkovanie je jednou z najžhavejších tém na Slovensku. O tom, koľko máme vakcín a kedy by sa mohlo začať s očkovaním mladších ročníkov, prehovorila štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková v utorok v Rádiu Expres.

Podľa jej slov by sa malo v utorok okolo siedmej večer otvoriť ďalších 20-tisíc termínov na očkovanie pre ľudí nad 70 rokov. "V stredu a vo štvrtok bude otvorených 30-tisíc pozícii na Astru. To je tá vízia na tento týždeň," pokračovala Ježíková. AstraZeneca je určená pre ľudí nad 60 rokov.

Tajomníčka ministerstva zdravotníctva vysvetlila, že termíny sa zverejňujú večer preto, lebo cez deň je stránka vyťažená prihlasovaním na PCR a antigénové testy. Zároveň sa ospravedlnila za problémy s prihlasovaním.

Dobrou správou je, že budúci týždeň by malo prísť 150-tisíc vakcín od Pfizeru a každý marcový týždeň 51-tisíc. Ministerstvo si v spolupráci s Inštitútom zdravotníckych analýz spravilo analýzu, kedy sa dostane, ktorá veková kategória k vakcíne. V marci by sa mali otvoriť termíny na očkovanie vakcínou Pfizer pre ľudí nad 60 rokov. V apríli by sa mali otvoriť termíny na očkovanie pre ľudí nad 50 rokov a v máji nad 40 rokov. Urýchliť by to mohli nové vakcíny. Ak by sa očkovalo Sputnikom, tak by sa to mohlo urýchliť o mesiac, dodala štátna tajomníčka Ježíková.