Koniec striehnutiu na voľné očkovacie termíny? Veľký sľub rezortu zdravotníctva

Verejnosť nebude musieť "striehnuť" na voľné očkovacie termíny. Sľubuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, ktoré pripravuje novú aplikáciu, ktorá má slúžiť ako "čakáreň" na očkovanie.

Pre TASR to povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. MZ SR predpokladá, že sa spustí do týždňa a umožní ľuďom prihlásiť sa do formulára prostredníctvom rodného čísla. "Čakáreň sa bude vypúšťať napríklad podľa veku, čiže vždy najstarším vekovým skupinám sa pošle pozvánka na očkovanie. Pracujeme aktuálne na finalizovaní detailov, budeme následne komplexne informovať," spresnila Eliášová.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) podľa jej slov v súčasnosti tiež pracuje na zmenách registračného formulára, ktoré by mali viesť k jednoduchšiemu registrovaniu na očkovanie.

Ministerstvo pripúšťa, že záujem o očkovanie na Slovensku je obrovský, no dodávky vakcín sú stále nepostačujúce. Z tohto dôvodu sa podľa rezortu očkovacia stratégia aktualizuje vždy na základe toho, aký typ vakcíny prichádza na Slovensko a aké sú odporúčania odborníkov.

Počet nových termínov by sa v najbližších týždňoch mal podľa tvrdenia MZ SR zvyšovať. Hovorí, že počas pondelka (8. 3.) a utorka vo večerných hodinách postupne pribúda 29.700 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer pre ľudí starších ako 70 rokov. V stredu (10. 3.) alebo štvrtok (11. 3.) vo večerných hodinách bude postupne pribúdať minimálne 30.000 nových termínov na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca pre ľudí vo veku od 60 do 70 rokov.

Ako ďalej Eliášová povedala, v zmysle vyhlášky majú zdravotnícki pracovníci a iní pracovníci priamo prichádzajúci do kontaktu s rizikovou skupinou nárok na prednostné očkovanie. Aktualizáciou vyhlášky sa do poradia s nárokom na očkovanie dostali aj vekové kategórie od 60 rokov.

"Súčasné nastavenie formulára na očkovanie má obmedzené možnosti a keďže sme chceli urýchliť očkovanie najzraniteľnejších skupín osôb, počas nadchádzajúceho týždňa sme na registračnom formulári otvorili možnosť pre nahlasovanie práve osobám, ktoré dosiahli vekovú hranicu 60, respektíve 70 rokov," uviedla Eliášová.

Zároveň sa pracuje na úprave prihlasovacieho formulára, aby sa súčasne mohli hlásiť na očkovanie tak zdravotnícki pracovníci bez obmedzenia veku, ako aj občania s obmedzením veku nad 60 rokov. V súčasnosti sa realizuje testovanie nového formulára. MZ SR verí, že ho NCZI nasadí v týždni od 15. marca.

Zdravotnícki pracovníci však majú možnosť sa prihlásiť do vakcinačného miesta mimo registračného formulára počas tohto týždňa a budú následne zaočkovaní. Naďalej bude pokračovať očkovanie v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktoré realizujú výjazdové očkovacie tímy. Všetci klienti týchto zariadení budú aj naďalej dostávať vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech bez ohľadu na vek, dodalo ministerstvo zdravotníctva.