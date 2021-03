Testovanie ruskej vakcíny v Šarišských Michaľanoch: Pozrite, koho zaočkovali Sputnikom ako prvých

Ruská vakcína Sputnik V sa už aplikuje aj na Slovenku!

V pondelok dostali v Imune Šarišské Michaľany (okr. Sabinov) prvú dávku vakcíny myši a morčatá. O týždeň sa uvidí, ako sa na nich prejavila. V Imune, kde je uložených všetkých 200-tisíc dávok ruskej vakcíny pri teplote - 20 ° C, dostali za úlohu podieľať sa na testovaní látky z Ruska.

„Pokusné zvieratá v pondelok dostali ľudskú dávku vakcíny, teda 0,5 mililitra. Testovacie obdobie potrvá sedem dní. Počas neho sa sledujú toxické prejavy, možná strata hmotnosti a tiež prípadné úmrtia,“ vysvetlil veterinárny lekár Miroslav Ryzner, ktorý je vedúcim zvieratníka a tiež výskumným pracovníkom. Ak by v niektorom prípade nebola skúška úspešná, môže sa raz opakovať.

Výnimku tvorí prípad, ak by uhynulo viac ako jedno zviera. Vtedy sa skúška ukončí a je vyhodnotená ako neúspešná. „Prejavom toxicity sú zježená srsť, výtoky zo slizníc či apatia. Teda všetky príznaky, ktoré by naznačovali problém. Zviera sa v takom prípade sleduje a pátra sa po príčinách príznakov,“ poznamenal expert. Testované zviera nesmie mať ani rapídny úbytok hmotnosti.

Zisťujú neškodnosť

V Imune zisťujú neškodnosť vakcíny, nie jej účinnosť. „Skúška sa označuje za zisťovanie abnormálu toxicity. Testuje sa, či látka neobsahuje kontaminanty, ktoré by ohrozovali bezpečnosť a zdravie obyvateľstva. Nesledujeme dlhodobý efekt a imunologický vplyv na zviera. Ten sa totiž môže prejaviť v dlhšom časovom období. Zjednodušene povedané - zisťujeme, či látka neobsahuje nejaké jedovaté prímesy,“ pripomenul Ryzner. Skúška prebieha na piatich myšiach a dvoch morčatách.

„Zvieratá musia mať na začiatku iniciačnú špecifi ckú váhu, ako určuje liekopis. Pri myšiach to je od 18 do 20 g. Pri morčatách od 250 do 300 g,“ vysvetlil odborník. Po skončení skúšky sa vyhotoví protokol a certifi kát. „Na klinickom skúšaní je jedna šarža z prvej dávky a jedna z druhej dávky,“ doplnila Dominika Trošanová, vedúca oddelenia zabezpečenia kvality, ktorá zdôraznila, že zvieratá musia byť pred testom v dobrom zdravotnom stave.

Na testoch sa podieľa 20 ľudí. Spolupracujú na nich so Štátnym ústavom na kontrolu liečiv aj ministerstvom zdravotníctva. Ďalšie testy vakcíny, ktorých je približne 20, prebiehajú na iných miestach. Imunu oslovuje množstvo ľudí, ktorí sa domnievajú, že v podniku môžu získať vakcínu. „Záujem je enormný, ale upozorňujem, že my očkovanie neposkytujeme. O tom, kto to bude robiť, rozhodne ministerstvo zdravotníctva,“ uzavrel riaditeľ Imuny Juraj Kamarás.