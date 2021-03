V noci úradovala Perinbaba: Hory sú zasnežené, v Tatrách trvá druhý lavínový stupeň

Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu v Západných a Vysokých Tatrách.

Malá lavínová hrozba, prvý stupeň, je v Nízkych Tatrách a Fatrách. Informoval o tom Pavel Krajčí zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

"Starý sneh je na väčšine svahov dobre spevnený v dôsledku striedania kladných a záporných teplôt v minulom týždni. V noci a ráno napadlo do 20 centimetrov nového snehu, hlavne na severnej strane Vysokých a Západných Tatier. Sneženie bude počas dňa slabnúť," konkretizoval Krajčí.

Uvoľnenie lavíny z nového snehu Krajčí predpokladá hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch. "Môžu sa vyskytnúť aj samovoľné lavíny z prachového snehu, najmä v skalných stenách a na veľmi strmých svahoch," upozornil.

Ráno bolo na horách prevažne hmlisto so slabým snežením. Teplota sa pohybovala od mínus 20 do mínus štyroch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severný až severozápadný vietor do 15 metrov za sekundu. Horskí záchranári v sobotu očakávajú doznievanie snehových zrážok a pokračovanie chladnejšieho počasia s nízkymi teplotami. V nedeľu (7. 3.) by sa malo vyjasniť.