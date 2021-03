Slovensko zasiahne drastická zmena počasia: Na jar zabudnite, udrú mrazy!

S prvými teplými dňami nového roka prírodu už tradične skrášlili biele snežienky. Rekreanti a nadšenci prírody našli tieto nezameniteľné jarné kvetiny v rôznych kútoch Slovenska – napríklad aj vo Vihorlate, Košiciach či v Slovenskom raji.

Aj keď biele zvončeky kvetov symbolizujú príchod jari, predpoveď známej meteorologičky však ľudí, ktorí sa už tešili na teplé dni, veľmi nepoteší.

Snežienky síce nepatria medzi chránené rastliny, no za ich odtrhnutie môžu hroziť mastné pokuty. Dôležité je, aby sa zbierali výlučne v záhradkách, prípadne vo voľnej prírode a oblastiach, kde platí 1. a 2. stupeň ochrany. Zber kvetiniek v národných parkoch, prírodných rezerváciách alebo iných chránených areáloch s 3. až 5. stupňom ochrany je prísne zakázaný.

Za takýto skutok môže osoba dostať pokutu až do výšky 3 300 eur. Košický botanik Robert Gregorek z Botanickej záhrady Univerzity Pavla J. Šafárika v Košiciach vysvetľuje, že snežienky sa spájajú s ochranou územia, na ktorom sa nachádzajú. „Dôležité je pripomenúť, že nie je mysliteľné zasahovať do koreňového prostredia, teda nezneužívať to a nevykopávať cibuľky, pretože tie uchovávajú porast,“ vyhlásil.

Prudké ochladenie podľa botanika nemusí pre ne znamenať koniec. „Snežienky si dokážu vlastným metabolizmom generovať energiu a teplo. Mierny mráz by im nemal uškodiť, pokiaľ nebude sprevádzaný silným mrazivým či arktickým vetrom, ktorý neprospieva ničomu,“ zhodnotil.

Meteorologička: Môžeme očakávať aj sneh

Známa meteorologička a klimatologička Miriam Jarošová prezradila, že východ Slovenska čaká v nasledujúcich dňoch ochladenie. „Od piatka až do utorka sa zníži maximálna denná teplota, môžeme očakávať dokonca i snehové prehánky aj v nižších polohách. V porovnaní s doterajším počasím teda príde citeľné ochladenie,“ predpovedala s tým, že na severe môžeme očakávať aj celodenný slabý mráz na nule. „Jar sa u nás teda ešte definitívne neusadila,“ dodala.

Aké bude počasie