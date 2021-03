Adam má s milovanou manželkou božskú trpezlivosť: Nepamätá si ich svadbu ani pôrod!

Život niekedy nie je fér. To sa potvrdilo aj v prípade Natalie Bamford (36) z Derbyshiru. Mala 10 rokov, keď dostala zápal mozgových blán. Odvtedy bojuje s ťažkou stratou pamäte.

Ako píše Metro, Natalie si nepamätá kľúčové momenty svojho života. Nedokáže si spomenúť napríklad na prvé kroky vlastnej dcéry alebo na svoju svadbu. Za všetko môže zápal mozgových blán (meningitída), s ktorým bojovala ešte ako 10-ročné dieťa. Avšak následky má dodnes. Kvôli zákernej chorobe si nepamätá ani momenty svojho detstva a v živote to rozhodne nemala ľahké. Časom sa zmierila s tým najhorším - jej pamäť už nikdy nebude taká ako predtým. Napriek tomu ale tvrdí: "Čo ťa nezabije, to ťa posilní."

Natalie v súčanosti pracuje v reklame, je šťastne vydatá za manžela Adama (34). Robia ju šťastnou aj dve dcéry Lola (13) a Poppy (3). "Mám obrovské šťastie, že som nažive. Mohla som zomrieť alebo prísť o svoje končatiny, takže som vďačná, že problém s mojou pamäťou je jediný, čo mi zostal," povedala otvorene.

Rodina si uvedomuje vážnosť situácie a podnikli preto dôležité kroky. Natalie píšu rôzne zoznamy, denníky a nezabúdaji ani na fotografie či videá. Jej život je zhrnutý v jednom obrovskom archíve spomienok. Problém nastáva vtedy, kedy sú dcéry zvedavé a pýtajú sa mami na veci z minulosti. Samozrejme, dokáže si ich vyhľadať, ale často sa kvôli tomu cíti mizerne. Kvôli mnohým veciam sa obracia na svojich rodičov. Práve oni vypustili do sveta jej ťažký príbeh.

Natalie si ani nevie spomenúť, ako rýchlo sa jej život totálne zmenil. "Pamätám si len to, že som mala tú najhoršiu bolesť hlavy, ako som kedy zažila," uviedla. Neskôr sa k tomu pridali aj halucinácie a onedlho skončila v nemocnici. Doktori jej diagnostikovali otravu krvi, bolo otázne či prežije nasledujúce dva dni. Hoci prekonala to najťažšie, peklo bolo ešte len na ceste. Natalie diagnostikovali aj epilepsiu, nakoľko mala niekoľko záchvatov. Tie trvali až do jej 12 rokov a zrazu prestali. Pamäť sa však nikdy nenapravila.

Uvedomila si, že s tým bude bojovať dokonca života, práve keď bola na univerzite. Trvalo jej niekoľko minút, kým napísala svoje meno, nehovoriac o problémoch s učením. Neskôr sa zamestnala a otehotnela, keď mala 22. Aj vtedy jej boli rodičia veľkou oporou. O dva roky neskôr začala pracovať v reklamnom odvetví a práve tam sa spoznala so svojím osudovým mužom - Adamom. Preletela medzi nimi iskra a hoci už len predstava vzťahu s Natalie môže byť znepokojujúca, Adam mal pochopenie pre všetko. V roku 2013 sa zobrali a hoci si nepamätá svoj svadobný deň, vždy si vie otvoriť hotový arzenál fotiek.

Na problémy s pamäťou si už úplne zvykla. A čo je ešte lepšie, má to aj svoje výhody. "Našťastie si nepamätám bolesť z pôrodu," uviedla otvorene. "Môžem pozerať a čítať svoje obľúbené filmy a knihy stále do okola a je to stále ako po prvýkrát," dodala Natalie. Niekedy ju zaskočí náhodný balíček od kuriéra. Ak si totižto niečo objedná cez internet, neskôr na to úplne zabudne, ale aspoň ju poteší neplánované prekvapenie. Uvedomila si, že musí žiť hlavne pre prítomnosť, a tak si najviac, ako sa len dá, hoci jej v tom celkom bráni súčasná pandémia koronavírusu. Lenže ani tá ju nezastavila a s manželom Adamom začali vyrábať darčekové krabičky s názvom Colleague Box. Za pár mesiacov si zarobili milión libier (1 159 448,75€).