Mladá mamička († 20) porodila vytúženú dcérku, o pár dní bola mŕtva: Osudná chyba lekárov

Žena porodila svoju vytúženú dcérku a pár dní nato zomrela. Za jej smrť sú vinní práve lekári, ktorí jej pomáhali zotaviť sa po cisárskom reze.

Ako uvádza portál The Sun, iba 20-ročnej Bethany Barker z anglického Thornaby predpísali lekári nesprávnu dávku lieku s názvom tinzaparín, ktorý jej mal pomôcť riediť krv po urgentnom cisárskom reze. Mladej mamičke mal liek zabrániť vzniku krvnej zrazeniny po pôrode, ale v nemocnici jej predpísali na jej hmotnosť zlé množstvo. Ku všetkému sa im podľa informácií nepodarilo ani správne diagnostikovať jej ochorenie.

Bethany totiž trpela krvnou zrazeninou nazývanou pľúcna embólia. Dievča prepustili z nemocnice spolu s predpísaným liekom a kompresnými pančuchami. Jej priateľ Callum Blair netušil, že Bethany trpí bolesťami na hrudníku a dolných končatinách, pre ktoré bola o pár dní opätovne prijatá na pohotovosť. Lekári mali podozrenie na krvnú zrazeninu, ale diagnostikovali jej zápal pľúc a druhý raz ju nechali ísť domov.

Mama jej partnera uviedla, že Bethany vôbec nevyzerala na to, že by mala problém s dýchaním alebo by sa necítila dobre. Dievča bolo v pravidelnom telefonickom kontakte s tetou, ktorej sa neskôr priznala, že ju bolí hrudník, ťažko sa jej sedí a má bolesti v lýtku. Deň pred smrťou uviedla, že má v ústach krv zakaždým, keď zdvihne hlavu. Podľa jej tety si Bethany nechávala všetky svoje starosti spojené i so zdravím pre seba, aby zbytočne nezaťažovala svojich blízkych. „Nerada spôsobuje problémy. Keby mala bolesti, nechávala by si to pre seba tak dlho, ako by len mohla,“ vysvetlila sesternica mŕtveho dievčaťa.

„Nepodaním celej dávky by sme neznížili riziko natoľko, ako sme mali,“ uviedol na súde konzultant gastroenterológa v nemocnici, v ktorej ju liečili. Jedna lekárka podľa informácií chybu napravila a predpísala správnu dávku, ale nakoniec, žiaľ, Bethany prepustili s tým nesprávnym. Nemocnica si chybu pripustila a oznámili, že už zaviedli potrebné opatrenia, aby sa nič podobné v budúcnosti nestalo. Po tejto nešťastnej chybe, ktorá mladú mamičku stála život, zabraňujú tomu, aby im na oddelenie zaslali naraz viac ako jeden recept.