Žena si myslela, že má šťastné manželstvo, 17 rokov po svadbe sa jej zrútil svet: Neuveriteľné odhalenie!

Toto nečakala ani v najhoršom sne! Žena si myslela, že má harmonické manželstvo, pravda však bola poriadne krutá.

Britka Yve Gibney (60) pred rokmi stretla v Nigérii muža menom Maurice a okamžite sa zamilovala. Po trojmesačnom romániku spečatili svoj vzťah svadbou. Yve nemohla byť šťastnejšia, to ešte netušila, aké nepríjemné prekvapenie ju v budúcnosti čaká.

Po dlhých 17 rokoch Yve narazila na fotografiu, ktorá jej zničila všetky falošné ilúzie. Žena bola celý čas zvyknutá, že sa s manželom dlhšiu dobu nevidí, pre jeho dlhé pracovné cesty, čo jej nikdy neprekážalo. Ukázalo sa však, že jej milý nebýval tak dlho preč iba kvôli práci. Yve sa totiž dostala do rúk svadobná fotografia jej muža, no nevesta na zábere ani zďaleka nebola ona, informuje britský denník Daily Mirror. Ukázalo sa, že jej manžel po celý ten čas mal ešte ďalšiu manželku a rodinu, s ktoru trávil čas. Suzanne, ktorá sa stala jeho druhou ženou, o paralelnom živote svojho muža taktiež nič netušila. "Stala som sa obeťou bigamie, zranilo mi to dušu, no odmietam zostať obeťou. Najlepšia vec, ktorá z toho vyplynula je to, že sme sa spolu so synmi od neho oslobodili," uviedla podvedená Yve v knihe s názvom Absolútny podraz.

Maurice dostal v roku 2014 za trestný čin bigamie podmienečný trest.