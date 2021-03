Lekár povedal žene, že jej dcéra je prechladnutá, pravda bola oveľa horšia: Krutá smrť malého anjelika

Prežíva obrovskú bolesť! Žena upozorňuje všetkých rodičov, aby neurobili tú istú chybu ako ona, môže to stáť život ich detí.

Trista Hamsmith z amerického Texasu stratila to najvzácnejšie vo svojom živote. Jej 17-mesačná dcérka zomrela mimoriadne krutým spôsobom. Ako informuje britský denník The Sun, žena si všimla, že malá Reese začala zvláštne chrčať. Na začiatku si myslela, že má dievčatko len dráždivý kašeľ a o pár dní sa z toho dostane. Stalo sa však niečo, čo by sa jej neprisnilo ani v tej najhoršej nočnej more.

Američanka sa však predsa chcela uistiť a vzala svojho anjelika k pediatrovi, ktorý jej v ambulancii povedal, že stav pacientky je bežný a je to obyčajné prechladnutie. Krátko po tom, ako sa mamička s dieťaťom vrátila od lekára, všimla si veľmi zvláštnu vec. Na televíznom ovládači jej totiž chýbala jedna batéria, Tristino srdce ihneď začalo biť ako o život.

Okamžite vzala svoju dcérku na pohotovosť, tušila totiž, že sa stalo to najhoršie a mala pravdu. Dievčatko naozaj prehltlo batériu z ovládača. Lekári potvrdili, že batéria pacientke vypálila do pažeráka dieru. Museli vykonať okamžitú operáciu. Prehltnutie batérie sa nespája len s rizikom udusenia. Batéria môže v organizme vyvolať smrteľnú chemickú reakciu, to bol, bohužiaľ aj prípad malej Reese. Dievčatko sa síce po krátkom pobyte v nemocnici vrátilo domov, o niekoľko dní sa jej stav rapídne zhoršil a matka s ňou opäť bežala na pohotovosť. "Zistili, že sa jej vytvorila obrovská fistula. Cez jej priedušnicu a cez pažerák bola spálená diera. Cez ten tunel sa šíril vzduch a rovnako aj potrava a dostali sa tam, kam nemali," vysvetlila nešťastná matka. Pacientke tak zaviedli gastronomickú sondu a ventilátor na podporu dýchania. Reese po niekoľkých dňoch statočného boja o život zomrela.

Trista preto teraz varuje všetkých rodičov, aby dávali na svoje deti mimoriadny pozor, aby nemuseli prežívať tú obrovskú bolesť, ktorou si prešla aj ona sama.