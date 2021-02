Koaličných vzbúrencov je čoraz viac! Kto má otvorený problém s Matovičom, vládou či opatreniami?

Mali by držať spolu, no v niektorých otázkach sa ich cesty rozchádzajú.

Len v stredu sa Slovensko dozvedelo, že koalícia prichádza o prvý poslanecký hlas. Zo strany Za ľudí odišiel Miroslav Kollár (52), ktorý sa nedokázal pozerať na to, ako vláda na čele s premiérom Igorom Matovičom (47) zvláda pandémiu. Premiéra považuje za neschopného riadiť taký obrovský kolos, akým štát je.

Po novom tak za vládny štvorlístok vystupuje „len“ 94 poslancov, koalícia však s prehľadom dokáže pretláčať zákony, keďže jej stačí 76 hlasov. Nový Čas sa pozrel na to, ktorí poslanci môžu nasledovať, keďže proti pomerom v koalícii sa často ohradzujú.

Kritika ministra zdravotníctva

Ľuboš Krajčír (35), Sme rodina Otvoriť galériu Ľuboš Krajčír (35) Zdroj: anc

Krajina je podľa neho v rozklade a Slováci stále nemajú nádej, že sa to zlepší. „Zatvorenie hraníc prichádza veľmi neskoro. Mali sme už dávno mať zatvorené hranice a dovolenkárov poslať rovno do kontrolovanej karantény,“ povedal Krajčír. Otvorene kritizuje aj počiny ministra zdravotníctva, ktorý namiesto riešenia zdravotníctva, katastrofálneho stavu nemocníc a vysokým číslam úmrtnosti na koronavírus má za prioritu riešiť interrupcie. „Väzenia v západných krajinách sú materiálne a technicky lepšie vybavené ako naše nemocnice.“ Riešením je podľa neho trojtýždňový radikálny lockdown.

Odpor k celoplošnému testovaniu

Marián Viskupič (43), SaS Otvoriť galériu Marián Viskupič (43) Zdroj: anc

Podľa Viskupiča celoplošné testovanie nie je cesta a SaS bola proti predĺženiu núdzového stavu. „Sme za regionálny prístup. My nemôžeme brať slobodu ľuďom, kde je situácia s pandémiou v poriadku,“ povedal Viskupič. Podľa Viskupiča je problémom tejto vlády mikromanažment. „V prvom roku nám zásadne chýba schopnosť efektívne manažovať krajinu. Ak deklarujeme, že chceme veci manažovať odborne, tak slová nestačia a musíme to ukázať aj činmi. Aj situácia v parlamente s príliš častými bleskurýchlymi skrátenými legislatívnymi konaniami to dokazuje,“ hovoril.

Odmieta núdzový stav

Patrick Linhart (44), Sme rodina Otvoriť galériu Patrick Linhart (44) Zdroj: anc

Linhart sa ozval tiež len tento týždeň a hovorí, že mu prekáža schvaľovanie núdzového stavu. Svojim kolegom vyčíta nedostatočnú a zle zvládnutú komunikáciu s občanmi, hádky v koalícii či „opozičnú politiku“ niektorých poslancov. „Nebudem hlasovať za nezmyselné predĺženie núdzového stavu a som za otvorenie maloobchodov a za okamžité 100-percentné finančné odškodnenie živnostníkov. Vláda si nebude robiť z poslancov tlačidlá,“ povedal. Povinné celoplošné testovanie označil za šikanovanie obyvateľov a vyčerpaných zdravotníkov. Odísť sa však zatiaľ nechystá, keďže tvrdí, že problémy sa neriešia útekom.