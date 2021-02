Časť pedagógov po prvej dávke vakcíny hlási nečakané komplikácie: Niektoré školy nemohli otvoriť

Tešili sa, že prvú dávku majú za sebou, jej podanie však skúša ich telá.

V sobotu sa na Slovensku začalo očkovanie pedagógov proti koronavírusu. Samotné podanie vakcíny AstraZeneca trvá pár sekúnd, u viacerých pedagógov po celom Slovensku však po ňom nastali komplikácie v podobe vedľajších účinkov. Aká je situácia s pedagógmi po vakcinácii, a čo ich po podaní látky do tela prekvapilo?

Bratislava - Dve školy v Ružinove nemohli otvoriť Otvoriť galériu Riaditeľ ZŠ Borodáčová M. Kotyra Zdroj: anc

V pondelok otvorili školy prvé stupne len v Starom Meste, Petržalke a Ružinove. Problémy s avizovaným otváraním nastali iba v poslednom prípade. Starosta Ružinova Martin Chren informoval, že z pôvodných deviatich základných škôl tak včera privítalo žiakov iba 6. „Jedna je zatvorená z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19 ešte spred týždňa. Dve školy sme nemohli otvoriť z dôvodu neočakávaných dôsledkov očkovania,“ povedal.

Ide o ZŠ Ostredkovú a Borodáčovú. „Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, aby sme v pondelok 15. 2. mohli školu otvoriť, učitelia ešte v piatok absolvovali PCR testovanie,“ informuje na stránkach školy riaditeľka ZŠ Ostredková Erika Drgoňová s tým, že z personálnych dôvodov nie je v ich ľudských silách zabezpečiť od včerajšieho dňa akúkoľvek výučbu na 1. stupni. „Všetci siedmi učitelia, ktorí boli na očkovaní, majú problémy s vedľajšími účinkami, konkrétne s vysokými teplotami, bolesťami hlavy a svalov,“ prezrádza riaditeľ ZŠ Borodáčová Martin Kotyra s tým, že si sám netrúfa povedať, kedy sa situácia vráti do normálu.

„Dištančná výučba prebieha do stredy, keď by nám učitelia mali povedať, ako sa cítia, je však možné, že potrvá aj celý týždeň,“ dodal. Riaditeľ ZŠ na Drieňovej ulici Gabriel Kalna hovorí, že situáciu museli zachraňovať inak. „Prekvapila nás situácia, že polovica učiteľov má príznaky, ktoré im nedovolili do školy nastúpiť. Vykryli sme to aj pomocou učiteľov druhého stupňa, aj vychovávateliek,“ skonštatoval. Reakcia na vakcínu potrápila aj niekoľkých pedagógov v Petržalke. Podľa Márie Haláškovej, hovorkyne MČ Petržalka, to však nezabránilo plánovanému otváraniu. „Riaditelia to vedeli zabezpečiť a personálne pokryť tak, že všetkých 10 základných škôl funguje,“ informovala.

Horná Streda (okr. Nové Mesto nad Váhom) - Nebyť prázdnin, máme problém Otvoriť galériu Riaditeľa ZŠ s MŠ v Hornej Strede P. Vrábela potrápili zimnice. Zdroj: anc

Podľa riaditeľa ZŠ a MŠ v Hornej Strede Petra Vrábela, väčšina učiteľov z materskej a základnej školy už má očkovanie za sebou. „Väčšina už bola na očkovaní v priebehu soboty a nedele,“ uviedol. „Čo sa týka vedľajších príznakov, väčšina z učiteľov mala, tak isto aj ja, zimnicu, teplotu, bolesti tela,“ priznal riaditeľ školy s tým, že u väčšiny to našťastie netrvalo dlho. „Už sa to lepší, ono to nasledujúci deň pretrvávalo, potom sa to zlepšilo,“ pokračoval Vrábel a dodal, že majú výhodu v tom, že teraz majú prázdniny. „Keby sme normálne fungovali od pondelka, bol by problém určite s tým, že niektorí učitelia by nenastúpili. Na druhú stranu však musím povedať, že očkovanie bolo zabezpečené dobre, plynule, bez čakacích dôb. Bol som v Trenčíne,“ skonštatoval na záver. Ako priznala jedna z učiteliek, ktorá absolvovala očkovanie v nedeľu, nevie si predstaviť, že by v pondelok nastúpila pred žiakov. „V pondelok ma celý deň bolela hlava, kĺby a celé telo. Ruka, kam mi vpichli vakcínu, ma bolí, nastúpiť do školy v takomto stave by som určite nezvládla. Našťastie ma kolegyne ubezpečili, že to dlho netrvá, tak dúfam, že už čoskoro budem fit a po prázdninách sa vrátime všetci do školy,“ uviedla.

Hôrky (OKR. ŽILINA) - Ťažkosti nastúpili večer po vakcinácii Otvoriť galériu Andrea (24) sa už pomaly cíti lepšie. Zdroj: anc

Mladá učiteľka zo ZŠ Hôrky Andrea Palugová (24) má už rovnako za sebou vakcináciu. Ani jej sa nevyhli následné vedľajšie účinky. „Mne konkrétne bolo dosť zle. Mala som horúčku, zimnicu, bolesť ruky, do ktorej ma očkovali. Nemôžem ňou ešte stále veľmi hýbať,“ opisuje nepríjemné sprievodné pocity mladá pedagogička. Dodáva, že k tomuto všetkému sa pridružila aj únava.

Ťažkosti nastúpili večer po očkovaní, našťastie má doma priateľa, ktorý sa o ňu postaral. „Inak by som to sama nezvládla, také stavy,“ dodáva s tým, že sa pomaly už cíti lepšie. Keďže majú momentálne jarné prázdniny, nemusí riešiť, či by dokázala v pondelok nastúpiť do práce. Počas víkendu sa v neďalekej Žiline podľa slov hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka očkovalo na dvoch miestach - tamojšej fakultnej nemocnici a športovej hale na Rosinskej ceste. Dokopy bolo zaočkovaných cez víkend vyše tisíc pedagógov.

Košice - Bolesti ruky aj vysoké horúčky Otvoriť galériu Košická učiteľka Andrea (48) prišla do vakcinačného centra po prvú dávku v kroji. Zdroj: anc

Nepríjemnosti po víkendovej vakcinácii zažila aj košická učiteľka v materskej škole Andrea (48). Spolu s riaditeľkou a ďalšími kolegyňami sa prišli zaočkovať už v sobotu. Ako zdôraznila, podľa nej je očkovanie cesta, ako sa môžu vrátiť naspäť do bežného života. Telom i dušou folkloristka vstupovala do vakcinačného centra natešená, v ľudovom kroji a s úsmevom na tvári. „V deň očkovania som sa cítila veľmi dobre, až v noci ma začala bolieť ruka v mieste vpichu. Ale to je normálne a asi je to jedna z najčastejších vecí po očkovaní,“ povedala Andrea.

Iné vedľajšie účinky začala mať až o deň neskôr. „V nedeľu poobede som začala mať teplotu, vyskočila mi na 38 stupňov Celzia. Mala som taký pocit, ako keby na mňa niečo liezlo, leskli sa mi oči, ako keď začínate mať chrípku, no nebolo to nič tragické. Keď som si dala lieky, horúčka klesla,“ opísala. Učiteľka priznala, že stále má na mieste vpichu červený fľak. Bolesti ruky, hlavy, pocit choroby, ale aj vyššie horúčky podľa slov Andrey zaznamenali aj jej kolegyne-učiteľky. O priebehu sa vzájomne informovali už počas víkendu cez sociálne siete.

„Niektoré boli po očkovaní úplne bez akýchkoľvek príznakov. Ale všetky z nás, ktoré sme boli cez víkend na vakcinácii, sme v pondelok normálne nastúpili do škôlky do práce,“ povedala Andrea. Druhej dávky vakcíny sa košická učiteľka neobáva. „Niektorí moji priatelia už mali aj druhú dávku a nemal žiadne ťažkosti. Rovnako aj moja vyše 70-ročná mama pôjde na druhú dávku budúci týždeň, sama ju tam odveziem. Moja mamina zase pri prvej dávke nemala žiadne problémy,“ prezradila.

Beáta Lopušniaková, vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice uviedla, že od riaditeľov a riaditeliek niektorých materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta majú informácie o tom, že časť pedagógov prevažne z MŠ sa sťažovala na vedľajšie účinky po očkovaní, a preto v pondelok zostali doma, prevádzka zariadení však ohrozená nebola.

Profesor Pavol Jarčuška: Nezaznamenali sme nič vážne Otvoriť galériu Pavol Jarčuška Zdroj: anc

Celková bezpečnosť očkovacej látky AstraZeneca je založená na predbežnej analýze spojených údajov zo štyroch klinických skúšaní vykonaných vo Veľkej Británii, Brazílii a Juhoafrickej republike. V čase analýzy bolo náhodne vybratých 23 745 osôb vo veku nad 18 rokov, ktoré dostali buď očkovaciu látku AstraZeneca alebo kontrolnú látku. Spomedzi týchto osôb 12 021 dostalo aspoň jednu dávku očkovacej látky a 8 266 osôb dostalo dve dávky.

Medián doby sledovania bol 62 dní po 2. dávke. Ako uviedol profesor Pavol Jarčuška z košickej UNLP, cez víkend v tejto nemocnici vakcínou Astra Zeneca zaočkovali takmer 1 700 učiteľov, pričom nezaznamenali žiadne vážne vedľajšie účinky. „V rámci testovania počas analýzy štúdie v porovnaní s prvou dávkou boli nežiaduce reakcie hlásené po druhej dávke miernejšie a hlásili sa menej často. Príznaky u starších dospelých osôb vo veku nad 65 rokov boli vo všeobecnosti miernejšie a hlásili ich menej často,“ dodal.

Najčastejšie hlásené nežiaduce reakcie - klinické analýzy:

citlivosť v mieste podania injekcie (63,7 %)

bolesť v mieste podania injekcie (54,2 %)

bolesť hlavy (52,6 %)

únava (53,1 %)

svalová bolesť (44,0 %)

malátnosť (44,2 %)

zvýšená teplota (33,6 %)

horúčka nad 38 °C (7,9 %)

triaška (31,9 %)

(Väčšina nežiaducich reakcií bola miernej až strednej závažnosti a zvyčajne ustúpila v priebehu niekoľkých dní po očkovaní)

Zdroj: prof. Pavol Jarčuška, UNLP Košice

Gröhling: Záujem je veľký

Minister školstva Branislav Gröhling povedal, že naplnia všetkých 21-tisíc miest pre očkovanie učiteľov vakcínami AstraZeneca. Vo štvrtok a piatok zaočkujú aj učiteľov nad 55 rokov a to vakcínami od Moderny - celkovo je to 5 500 termínov, ktoré sú obsadené. „Samozrejme, aj v sobotu, keď som bol vo vakcinačných centrách, tak lekári upozorňovali, že môžu prísť tieto nežiaduce účinky, ktoré školy hlásia. Sú bežné. Musíme byť na to predpripravení. Zo soboty do nedele príznaky odišli. Tí, ktorí boli v nedeľu na očkovaní, tak mali príznaky, niektorí to vyriešili počas dňa, iní museli zostať doma aj v pondelok,“ povedal Gröhling.

O očkovanie má podľa neho záujem množstvo pedagógov - niekde to bolo 80 %, inde okolo 60 %. Podľa hovorkyne ŠÚKL Magdalény Jurkemikovej do nedele vrátane bolo hlásených 25 podozrení na nežiaduce účinky po vakcíne COVID-19 Vaccine AstraZeneca, z toho všetky boli vyhodnotené ako nezávažné. „Nahlásené podozrenia na nežiaduce účinky sú očakávané a prirodzené, keďže ide o reakciu organizmu na podanie cudzorodej látky. Takéto nežiaduce reakcie odznejú do niekoľkých dní a nie je potrebná návšteva lekára. Chceme ubezpečiť, že nahlásené aj medializované informácie (horúčky, bolesti svalov a podobne) sú v súlade s informáciami v príbalovom letáku a nijako nespochybňujú bezpečnosť vakcíny,“ dodala.