Herečka Rebel Wilson rapídne schudla: Neuveriteľné, s čím sa stretáva po úbytku hmotnosti

Známej herečke Rebel Wilson nikdy nechýbalo sebavedomie, no po tom ako schudla, sa jej otvorili oči.

Ako píše portál BuzzFeed, známa austrálska herečka sa poriadne zmenila a kým ju ľudia mohli predtým poznať ako talentovanú umelkyňu kyprejších tvarov, teraz pred nimi stojí sexbomba. Úspešne sa jej darilo napĺňať stanovené ciele v chudnutí a premena na seba nenechala dlho čakať.

"Aj keď to nie je o čísle na váhe, je to o tom byť zdravý," napísala Rebel. Túžila mať 75 kíl a to sa jej vďaka úsiliu a tvrdej disciplíne splnilo! A stihla to dokonca v rekordnom čase. Celú svoju premenu dokumentovala a uverejňovala na sociálnej sieti, no zmenilo sa aj niečo iné. Ľudia sa k nej začali správať iným spôsobom. "Myslela som si, že vyzerám dobre vo všetkých veľkostiach a veciach. A vždy som bola dosť sebaistá," uviedla. Keď sa spätne pozrie na minulé mesiace, sama je prekvapená z toho, ako k nej ľudia pristupovali.

"Niekedy, keď ste väčší, ľudia sa na vás nemusia pozrieť dvakrát. Teraz, keď som v dobrej kondícii, ľudia sa mi ponúkajú, že mi odnesú moje potraviny do auta a podržia otvorené dvere," povedala úprimne. Tvrdá drina sa jej vyplatila, pretože vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým. A navyše, táto premena jej riadne otvorila oči.