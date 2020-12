Prekvapenie pre slovenských fanúšikov: Hollywoodska hviezda skončila v lockdowne u našich susedov

Lockdown si užíva ako pravá hollywoodska hviezda! Herečka Rebel Wilson (40) sa vrátila k našim susedom po tom, čo u nich začiatkom roka odštartovala svoju veľkú premenu.

Austrálska hviezda Rebel Wilson si sľúbila, že svoj rok zdravia zakončí, ako sa patrí! Aby to splnila, vrátila sa k našim susedom, kde začala jej premena. Bývalá hollywoodska bacuľka sa počas roka 2020 zmenila priam na nepoznanie, keď zhodila kilá, pre ktoré bola (okrem svojho talentu a humoru) známa v mnohých filmoch.

Robin sa už dávnejšie netajila tým, že keď sa znova otvoria hranice a bude možné navštíviť svoje obľúbené miesta, pôjde späť do Rakúska. Len čo to dovolili opatrenia, vrátila sa do wellness zariadenia VIVAMAYR Altaussee, kde ju navyše zastihol aj rakúsky lockdown, informuje britský portál Metro. Herečka si ho ale celkom vychutnáva! Ako ukazujú mnohé zábery na jej sociálnych sieťach, hviezda si užíva lyžovanie aj samotný pobyt v krásnej rakúskej prírode.