Herečka prehovorila o vzťahu s Marilynom Mansonom: Chcel ma zabiť! A to bol len začiatok...

Šokujúce obvinenia. Herečka z populárneho seriálu Hry o tróny (Game of Thrones), Esme Bianco, tvrdí, že spevák Marilyn Manson sa ju snažil znásilniť a že iné ženy chcel zabiť, informuje portál Daily Mail.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Esme Bianco (38) bola prvou, ktorá sa odvážil speváka žalovať. Svoje obvinenia zverejnila na kameru a agentúre GMA povedala, že sa v jeho blízkosti bála o svoj život: „Myslela som si, že ma zabije.“ Ďalej opísala situáciu, keď ju Manson (52) proti jej vôli zavrel v chladnom byte so zatemnenými oknami na takmer tri dni. Herečka povedala: „Nedal mi nič jesť, nadrogoval a opil ma a ja som v podstate nesmela odísť.“ Podľa jej slov sa jej extravagantný spevák v textových správach vyhrážal, že ju chce znásilniť a iné ženy zavraždiť. Nútil ju chodiť oblečené v len spodnej bielizni, pančuškách a na vysokých opätkoch a svojim známym hrdo ukazoval modriny, ktoré jej urobil.

Bianco sa pridala k najmenej 11 ďalším ženám, ktoré tento mesiac verejne vystúpili s obvinením Mansona z fyzického a sexuálneho zneužívania. Tvrdí, že minulý mesiac s ňou o prípade komunikovala aj FBI. Tí však zatiaľ nepotvrdili ani nevyvrátili vyšetrovanie. Právny zástupca obvineného Mansona sa k veci odmietol vyjadrovať. Minulý týždeň ale spevák rázne odmietol predchádzajúce obvinenia zo zneužívania, ktoré proti nemu vzniesli.

Esme Bianco tiež hovorila o tom, ako ju Manson viackrát ponížil pred jeho známymi tým, že všetkým púšťal jej sexuálne scény zo seriálu Hry o tróny. Zdroj blízky spevákovi to potvrdil. Britská herečka, ktorá je známa tým, že v seriály stvárnila prostitútku menom Ros sa vyjadrila, že Marilyn Manson ju opakovane rezal nožom a dokonca ju prenasledoval sekerou a zaobládzal s ňou ako s väzňom.

Nedávno tieto tvrdenia zopakovala a dodala: „Snažila som sa ho upokojiť a potom ma začal sekerou prenasledovať. V tom okamihu som si myslela, že ma zabije. “ K incidentu so sekerou podľa nej došlo po tom, čo ju Manson obvinil z toho, že do jeho steny dala šváby, aby po pomútila myseľ. Po tomto incidente sa v noci, keď spal, zbalila a odišla.

Rozhovorila sa však aj o ďalších nepríjemných skúsenostiach. „Zavrel ma do svojej spálne a priviazal ma k drevenému modlitebnému kľaku. Bola som polonahá a on ma zbil bičom. Často ma hrýzol, vždy bez môjho súhlasu, až kým som nemala všade modriny,“ povedala.

Na otázku, prečo zotrvávala vo vzťahu s Mansonom Bianco povedala, že ju prinútil uveriť a prsvedčil ju, že majú „zvláštny druh vzťahu“ a že ak sa herečka pokúsi od neho odtrhnúť, tak on vždy nájde spôsob ako sa jej opäť zmocniť. Dodala: „Ak ste si nikdy neprešli psychickým týraním a manipuláciou, tak nepochopíte, prečo som s ním zostala. Nesiem toto temné tajomstvo tak dlho. Zároveň je to desivé. Stále sa ho bojím. Stále sa bojím vydierania, vyhrážok.“

Bianco hovorí, že jej vzťah s Mansonom, vlastným menom Brian Hugh Warner, sa začal približne pred 12 rokmi v roku 2009, keď bola vydatá za iného muža. Obaja sa zoznámili v roku 2005 prostredníctvom jeho vtedajšej snúbenice Dity Von Teese, ktorú Bianco poznala, pretože boli obe burlesk tanečnicami.

Herečka uviedla, že bola do speváka na začiatku „buchnutá“ a že ho obdivovala odkedy bola tínedžerka. Po rozchode s jeho partnerkou Mason s Bianco udržiaval styky a ona sa v roku 2008 vydala. Jej vzťah s Mansonom bol koketný, ale platonický až do roku 2009, keď ju požiadal, aby hrala vo videoklipe k jeho piesni Chcem ťa zabiť. Vtady 26-ročná Bianco s touto úlohou súhlasila a odletela do Los Angeles, kde uviedla, že s Mansonom strávila tri dni, mala na sebe iba spodnú bielizeň a namiesto jedla konzumovala kokaín.

Povedala, že ju zviazal káblami, bičoval a potom jej do rán vtlačil vibračnú sexuálnu hračku. Bola vydesená, ale stále si namýšľala, že je to en preto, že spevák je veľmi extravagantný. Videoklip nebol nikdy zverejnený a Manson jej odmietol ukázať videá, ktoré natáčal na telefón.

Dvojica mala pomer na diaľku približne dva roky, kým ju v marci 2011 požiadal, aby sa s ním presťahovala do Los Angeles, uviedla Bianco. Zaviazala sa, opustila svoj domov v Londýne aj nefungujúce manželstvo a odišla do Mansonovho bytu v západnom Hollywoode. Podľa herečky nastalo krátke obdobie medových týždňov, než sa Manson zmenil na tyrana, ktorý ovládal každý jej pohyb - hovoril jej, čo si má obliecť, kedy spať a kam môže ísť.

Jednou z jej najnepríjemnejších spomienok bolo obdobie, keď ju mal Manson opakovane rezať na tele nožom. Vtedy len ležala a nebránila sa, stratila všetok zmysel pre nádej a bezpečie. Dokonca aj Mansonova bývalá osobná asistentka Ashley Waltersová pre agentúru GMA uviedla, že videla, ako Manson prenasledoval Bianco sekerou, a videla modriny na tele herečky.

Po ôsmych rokoch herečka konečne našla odvahu a verejne sa identifikovala ako osoba, ktorá prežila zneužívanie, keď pred Kalifornským zhromaždením vypovedala o reforme zákonov o domácom násilí.

Mansonova bývalá manželka Von Teese sa minulý týždeň vo vyhlásení na Instagrame zaoberala obvineniami, ktoré smerovali k Mansonovi. Trvala na tom, že zážitky, ktoré podrobne uviedli Mansonove obete, nezodpovedali jej vlastným skúsenostiam s rockovou hviezdou. Ak áno, tak by sa zaňho v roku 2005 nebola bývala vydala a určite by s ním nevydržala 7 rokov.