Vysoká pozitivita v rómskej osade na východe Slovenska: Prísne opatrenia pre obyvateľov

Rómsku osadu v obci Poša (okres Vranov n/Topľou) nateraz neuzavrú.

A to napriek tomu, že dnešné testovanie jej obyvateľov prinieslo zhruba 10-percentnú pozitivitu. Ako vysvetlil starosta obce Tadeáš Malý, z približne 210 testovaných obyvateľov objavili zhruba 20 pozitívnych prípadov. „Tie sú po jednotlivých domoch, preto nie je problém, aby tieto domčeky boli izolované a dodržiavali karanténu,“ zdôvodnil rozhodnutie krízového štábu neuzavrieť celú osadu.

Dôležité podľa neho zatiaľ je, že už na základe prvého testovania, keď v sobotu 6. februára zachytili šesť prípadov z 200 testovaných, obec zareagovala rýchlo a prijala potrebné opatrenia. „Do osady sme zabezpečili rúška a do každej domácnosti dezinfekciu. Musím pochváliť aj činnosť pracovníkov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorá dodržiavala karanténu a mobilitu obyvateľov rómskej osady. Aj to určite prispelo k tomu, že zatiaľ nebolo až tak veľa prípadov,“ uviedol Malý.

Doplnil, že v najbližšom období však budú na dodržiavanie karantény dbať prísnejšie. „Polícia bude častejšie kontrolovať pohyb nielen v osade, ale aj po obci. Pri porušení, budú vyvodené sankcie,“ upozornil s tým, že domy v karanténe označia. „Je to pre ľudí, ktorí by chceli prísť do domácnosti, aby si uvedomili, že sú tam pozitívni ľudia a je tam karanténa, aby sme predišli ďalšiemu šíreniu nákazy,“ zdôvodnil Malý.

Ako ďalej uviedol, potraviny obyvateľom zabezpečia za pomoci súkromného dodávateľa, zabezpečené budú aj lieky. Dávky budú vyplácať pred rómskou osadou, aby ľudia nemuseli chodiť na poštu. Najbližšie pretestovanie sa uskutoční o dva týždne. „Pokiaľ sa ukáže zvýšený počet, tak s najväčšou pravdepodobnosťou celá osadu bude uzatvorená na ďalšiu dobu,“ dodal starosta.

V osade v obci Poša žije zhruba 430 obyvateľov, veľa je detí do 10 rokov. Obec preto zatiaľ neotvárala školu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou obci vyhláškou v utorok 9. februára nariadil dohliadanie na dodržiavanie karanténnych opatrení za asistencie polície a izoláciu v domácom prostredí u osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ako aj u tých, ktorí boli v kontakte s chorými.