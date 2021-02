Majitelia gastroprevádzok bijú na poplach: Štátna pomoc? Len politické PR, realita je úplne iná

Štátna pomoc vo forme kompenzácií za zatvorenie gastroprevádzok, ktorá je medializovaná, slúži len na politické PR, ale reálne je nedostatočná, pomalá, chaotická a diskriminačná.

Myslí si to Iniciatíva 10 pre gastro, ktorá združuje približne 1 000 malých a stredných gastroprevádzok. Iniciatíva žiada zrýchlenie a rozšírenie štátnej pomoci.

"Pokiaľ sa niečo nezmení, môže sa stať, že si po kríze už do svojej obľúbenej reštaurácie nesadnete a budeme tu mať množstvo skrachovaných podnikov a prepustených zamestnancov. To bude v konečnom dôsledku nákladné aj pre štát, ktorému tým klesnú príjmy a stúpnu výdavky," uviedol zakladateľ iniciatívy Viliam Pavlovský.

Gastroprevádzky žiadajú zrýchlenie rozhodovania a vyplácania dotácií na krytie fixných nákladov pre podniky cestovného ruchu z dielne ministerstva dopravy za apríl až október a urýchlené spustenie dotácií za november, december 2020 a január 2021. Podnikatelia tiež očakávajú skrátenie lehoty vyplatenia dotácií na pôvodných 30 kalendárnych dní od podania žiadosti, umožnenie čerpania dotácií aj gastroprevádzkam, ktoré vznikli aj po 31. marci 2020 a navýšenie balíka určeného na túto pomoc.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny by malo podľa iniciatívy kompenzovať výdavky na zamestnancov vo výške 100 % aj za obdobie od októbra 2020 do januára 2021. "Od marca (za február) už bude v rámci Prvej pomoci ++ preplácaných 100 % celkovej ceny práce, čo vítame, ale považujeme za správne v tomto duchu kompenzovať aj predošlé mesiace," uviedol Pavlovský.

Zmeniť by podnikatelia chceli aj dotácie na nájomné z dielne ministerstva hospodárstva. Prevádzky by mali podľa ich návrhu dostať 50 % nájomného, pokiaľ prenajímateľ nebol ochotný poskytnúť zľavu ani súčinnosť pri žiadosti o túto dotáciu. Iniciatíva 10 pre gastro by tiež chcela kompenzovať náklady spojené s prevádzkou aj tým, ktorí majú prevádzku vo vlastných priestoroch. V opačnom prípade sú podľa nej tieto prevádzky diskriminované nemožnosťou čerpať štátnu pomoc napriek tomu, že náklady spojené s vlastníctvom tejto prevádzky majú stále.