Manželia z Košíc si uprostred korony otvorili kaviareň a stále fungujú: Povieme vám, ako na to

Svoj sen premenili na skutočnosť! Kým iné gastroprevádzky na Slovensku pod vplyvom opatrení zatvárajú, právnici Roman (42) a Darina (33) z Košíc sa rozhodli otvoriť vysnívanú kaviareň aj počas korony.

Manželia si v centre metropoly východu vytvorili romantický kútik, ktorý si domáci okamžite zamilovali. Hoci v obmedzenom režime, ako to dovoľujú nariadenia vlády, ich prevádzka je otvorená aj teraz. Útulnú kaviarničku vytvorili zo starej pivnice. Udržiavajú si ju sami a vďaka nízkym nákladom sa dokážu udržať nad vodou.

Manželia Roman (42) a Diana (33) si zamilovali Budapešť, ktorú dosť často navštevujú. A najviac si tam obľúbili skvelú kávu. „Boli dni, keď sme v nedeľu sadli do auta a išli sme na dobrú kávu do Budapešti," vraví s úsmevom Roman a dodáva, že s manželkou nevedia po maďarsky ani zaťať. Kúsok svojho obľúbeného mesta spolu s obľúbeným nápojom priniesli do rodných Košíc, kde si otvorili kaviarničku s príznačným názvom Moja malá Budapešť. Do sveta gastrobiznisu sa vydali ako nováčikovia, keďže obaja sú vyštudovaní právnici. „Vždy som túžila mať vlastnú kaviarničku," prezradila Diana s tým, že ich cieľom bolo zamerať sa hlavne na kvalitnú výberovú kávu.

Tajomstvo prežitia

Dvojica odkúpila priestor spolu s bytom nad prevádzkou, kde teraz bývajú. „Predtým tu bola stará a zatuchnutá pivnica. Dva roky sme ju prerábali. Prevádzku sme dokončili v lete, keď tu už zúrila korona. Váhali sme, či otvoríme, no nakoniec sme si povedali, že ideme do toho,“ zhodnotila Košičanka s tým, že kaviarničku otvorili v auguste a už v septembri mali stálu klientelu. „Nie sme masový podnik a nepredávame tu ani tvrdý alkohol. Máme tu skôr takú rodinnú atmosféru a pohodičku,“ hovorí Roman s tým, že pomoc od vlády ani nežiadali.

„Tie veci sú tak zložito nastavené, že sme nad tým mávli rukou. V kaviarničke je teraz v čase lockdownu skoro stále len moja pani manželka. Výnimočne máme brigádničku, takže dokážeme nebyť stratoví,“ opísal Roman, podľa ktorého tajomstvo, že dokážu prežiť aj počas koronakrízy, spočíva aj v tom, že majú malú prevádzku. „Dokážeme byť pružnejší a bez množstva personálu či obrovského nájmu a investícií do cudzieho majetku,” zakončil Roman.