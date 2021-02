Vedci pracujú na prevratnej novinke: Oznámia nám hodinky, že máme koronavírus?

Čo je vo svete nové v súvislosti s pandémiou?

Nové metódy

Vedci po celom svete medzitým horúčkovito skúmajú nové a nové možnosti boja proti pandémii. Vskutku originálny prístup zvolil britský vedecký tím, ktorý sa pozrel spätne na najčastejšie zadávané výrazy do vyhľadávača Google v rôznych častiach sveta. Britskí vedci prišli na to, že až s prekvapujúcou pravidelnosťou sa tu opakuje rovnaký vzorec: V určitej krajine alebo oblasti začnú ľudia vo zvýšenej miere vyhľadávať výrazy týkajúce sa symptómov koronavírusu, ako sú napríklad horúčka, či strata chuti a čuchu. A približne o 17 dní nato sa situácia v tejto krajine alebo oblasti naozaj výrazne zhorší.

Z iného konca na to idú vedci z tajného vládneho laboratória Porton Down. Tí už začali s testovaním inteligentných hodiniek, ktoré by mohli svojho nositeľa samy upozorniť, že s vysokou pravdepodobnosťou sa nakazil koronavírusom. Sledujú totiž rôzne parametre od tepu až po hladinu kyslíka v krvi.

Strach v Tirolsku

Vyhlásený raj lyžiarov a turistov a jeden z najkrajších kútov Európy. Zároveň však aktuálne veľmi nebezpečné miesto, ktorému, ako všetci radia, sa treba radšej vyhnúť. V Tirolsku, spolkovej krajine v západnom cípe Rakúska, totiž zúri nový juhoafrický variant koronavírusu. Ten je podľa našich doterajších znalostí ešte omnoho nebezpečnejší ako doterajšie kmene vírusu. Okrem iného je podľa všetkého výrazne odolnejší voči vakcínam.

Rakúska vláda už varovala občanov ostatných spolkových krajín, aby do Tirolska cestovali len vtedy, ak je to absolútne nevyhnutné. Ešte silnejšie opatrenia zvažuje nemecké Bavorsko, kde je na stole aj úplné uzatvorenie hraníc s Tirolskom. Bavorskí predstavitelia totiž už dlho prezentujú ostré výhrady voči tirolskému prístupu, ktorý je podľa nich v tejto situácii až hriešne benevolentný. Mnohí tirolskí predstavitelia sa stavajú proti opatreniam centrálnej viedenskej vlády.

Šéf miestnej obchodnej komory Christoph Walser napríklad trvá na tom, aby sa aj v Tirolsku otvárali obchody a ostatné prevádzky rovnako, ako v ostatných častiach Rakúska. To, že je v Tirolsku už 165 potvrdených a 112 pravdepodobných prípadov nákazy juhoafrickým variantom, preňho nehrá žiadnu rolu. Tirolský guvernér Günther Platter argumentuje, že v jeho spolkovej krajine viac a dôslednejšie testujú, a iba preto majú horšie štatistiky.

Všetci sa však boja toho, aby sa neopakovala situácia z minulej jari, keď sa koronavírus masovo rozšíril do mnohých európskych krajín práve z Tirolska. Dôvodom boli nedostatočné, alebo skôr úplne absentujúce opatrenia vo viacerých tirolských lyžiarskych strediskách.

Ďaleko pozitívnejšie správy prichádzajú zatiaľ aspoň z druhého konca sveta. V Austrálii vykonali v utorok vyše 37-tisíc testov, pozitívnych bolo nula. Stalo sa tak vôbec prvýkrát.

Testujú aj zvieratá

To, že koronavírus už nie je len záležitosťou ľudí, zas ukazuje najnovší vývoj v Južnej Kórei, kde už začali testovať aj psy a mačky. Hoci zatiaľ neexistujú presvedčivé dáta o tom, že by sa toto ochorenie prenášalo medzi ľuďmi a ich domácimi miláčikmi, nie je to ani vylúčené. Testovanie prebieha zatiaľ len v Soule a majitelia naň môžu priniesť svoje domáce zvieratá iba vtedy, ak u nich zaznamenali sprievodné znaky koronavírusu, ako sú ťažkosti s dýchaním či horúčky.