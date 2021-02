Ostrá kritika Francúza voči organizátorom v Melbourne: Je to hanba, celý turnaj je o ničom

Francúzsky tenista Benoit Paire po vyradení v prvom kole Australian Open skritizoval usporiadateľov úvodného grandslamu sezóny.

Podľa neho bolo hanebné, že zatiaľ čo on musel byť kvôli koronavírusu spolu s ďalšími účastníkmi v Melbourne v prísnej karanténe na hotelovej izbe, iní mohli v Adelaide bez problémov trénovať. Paire v prvom kole nestačil na Jegora Gerasimova, ktorému podľahol 2: 6, 6: 2, 6: 7 a 5: 7.

29. hráč svetového rebríčka bol však presvedčený, že zápas by dopadol inak, keby mohol rovnako ako prvý hráč rebríčka Novak Djokovič a ďalšie hviezdy v Adelaide stráviť denne päť hodín na kurte.

"Myslím, že celý tento turnaj je k ničomu a to, čo sa stalo, bola hanba," citovala agentúra Reuters Paireho, ktorý bol jedným zo 72 účastníkov v prísnej karanténe kvôli nakazeným spolucestujúcim v lietadle. "V lete do Adelaide bol tiež pozitívny test na koronavírus, ale tam mali čas urobiť aj krvné testy, zatiaľ čo nás poslali do karantény," dodal.

"Pre všetkých by mali platiť rovnaké pravidlá. Nerozumiem tomu, prečo to tak nie je. Keby som mal o jeden-dva tréningy viac, mohol som dnes vyhrať," pridal tridsaťjedenročný Paire. Pozastavil sa aj nad tým, prečo sa uprostred pandémie Australian Open vôbec hrá. "Je to len o peniazoch. Keby to zrušili, mali by obrovskú stratu," uviedol.

"Preto tu je tiež väčšina hráčov, aby aspoň niečo zarobili. Ja tiež hrám pre peniaze, ale keď sa situácia nezlepšuje, musíte urobiť toľko ústupkov a je okolo toho toľko komplikácií, tak sa dostanete do bodu, keď už ani to nedáva zmysel," vyhlásil.