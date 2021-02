Pozor na lieky vyvolávajúce závislosť: Tieto tabletky môžu byť zradné

Niektoré lieky majú potenciál vyvolať závislosť.

Opatrný by mal byť lekár pri ich predpisovaní a aj pacient pri ich užívaní. Najdôležitejšie je rešpektovanie pokynov lekára. Pre Asociáciu na ochranu práv pacientov SR to na sociálnej sieti zdôraznil lekár Jozef Glasa, odborný garant projektu Lieky s rozumom.

Potenciál vyvolať závislosť majú najmä lieky proti bolesti. "Závislosť sa dá očakávať ako nežiaduci účinok, treba preto rešpektovať rady lekára a lekársky predpis. Treba dodržiavať aj ostatné veci, ako napríklad diétu," poukázal na to Glasa. Zároveň zdôraznil, že liek, ktorý môže vyvolať závislosť, by mal lekár predpísať len v nevyhnutnom prípade a o riziku riadne pacienta poučiť.

Lieky vyvolávajúce závislosť by sa podľa Glasu nemali využívať ako prostriedok na uľahčenie si veci, či už zo strany lekára alebo pacienta, namiesto toho, aby sa diagnóza riešila. "Napríklad pri koxartróze, degeneratívnom ochorení bedrového kĺbu, sa pacientom predpisujú lieky proti bolesti. Ale takýto pacient by mal ísť na operáciu a malo by sa to riešiť umelým kĺbom," priblížil Glasa. Práve zľahčovanie si situácie môže potom viesť u pacienta k závislosti od liekov proti bolesti. "To mu umožní fungovať a chodiť, ale je to za určitú cenu a tá cena môže byť práve vznik závislosti," dodal Glasa.