Vláda nekomunikuje, primátori a starostovia sú z chaosu zúfalí: Otváranie škôl berieme do vlastných rúk!

Mestá a obce sa búria! Samosprávam sa nepáči, že vláda nemá jednotný názor na otváranie škôl a zriaďovatelia sú do poslednej chvíle držaní ako rukojemníci.

Viaceré mestá už ohlásili, že v pondelok školy neotvoria. Situáciu na Slovensku totiž zhoršuje britská mutácia, ktorá na kyslíkové prístroje posiela čoraz mladšie ročníky. Aké pravidlá budú pre rodičov a žiakov fungovať pri otváraní školských zariadení?!

Po nástupe detí do škôl volali dlhodobo rodičia aj odborníci. Štátny pedagogický ústav aj psychológovia tvrdia, že zatvorené školy majú negatívny vplyv nielen na učenie, ale aj na psychické zdravie detí. „Správne osvojovanie si základov písania, čítania a základných matematických operácií sú procesy, pri ktorých sú učiteľ alebo učiteľka nezastupiteľní,“ uviedla riaditeľka ústavu Miroslava Hapalová s tým, že vyzývajú aj na prioritné očkovanie učiteľov a ich zaradenie do zoznamu náhradníkov.

Minister školstva Branislav Gröhling v Rádiu Expres povedal, že s ministrom zdravotníctva už rokoval o skoršom očkovaní učiteľov. Marek Krajčí to potvrdil. Využije sa na to vakcína AstraZeneca, ktorej by v najbližších dňoch mohlo prísť 20-tisíc dávok. Gröhling zároveň potvrdil, že v pondelok sa stopercentne školy otvoria.

Britská mutácia

Návrat detí do škôl komplikuje v súčasnosti rýchlo sa šíriaca mutácia koronavírusu z Británie. Infektológ Pavol Jarčuška vyhlásil, že tento kmeň zvyšuje úmrtnosť o 36 % a je o 70 % nákazlivejší. „Vírus je agresívnejší a spôsobuje horší priebeh ochorenia. Preto je viac mladých ľudí v ťažkom stave a aj vek pacientov na umelej pľúcnej ventilácii sa znižuje,“ uviedol na tlačovej konferencii.

Britská mutácia sa v súčasnosti objavuje u väčšiny infikovaných. „Z predbežných výsledkov sa zatiaľ z 1 360 klinických vzoriek pozitívne testovaných RT-PCR podarilo v 71 % diagnostikovať britský variant,“ napísal premiér Igor Matovič na sociálnej sieti, ktorý sa zároveň postavil aj proti hlasu expertov. „Obávam sa, že vypočuť dnes hlas odborníkov, ktorí považujú otváranie škôl za bezpečné, a k tomu zároveň urobiť výnimky podľa návrhov koaličných strán je príliš veľké riziko,“ dodal premiér.

Únia miest Slovenska (ÚMS)upozorňovala, že mestá nevedia, ako majú rozhodovať o prípadnom otváraní škôl. „Primátorky a primátori nemajú inú možnosť, len zobrať tento chaos do vlastných rúk, a tým na seba prevziať aj plnú zodpovednosť, a to nie je fér. Vláda nemôže nechať mestá tápať v takejto neistote,“ uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček. Dodal, že mestá sú z aktuálneho diania a z prístupu vlády v tejto situácii zúfalé.