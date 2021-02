Dvojnásobná mama po pôrode rozkrájala svoju placentu a... Toto dočítajú len silné povahy!

Už ste asi zachytili, že niektoré mamičky sa rozhodnú pre vyrobenie kapsúl zo svojej placenty, ktoré následne po pôrode jedia. Táto mamička sa však rozhodla ísť trochu exotickejšou cestou a zo svojej placenty si vyrobila úplne inú pochúťku!

Ako uvádza portál LADbible, 27-ročná dvojnásobná mamička Ketrina Hill z anglického grófstva Cambridgeshire skonzumovala placenty po pôrode oboch svojich detí a podľa nej jej tento krok priniesol množstvo výhod. Prvé dieťatko Finnleyho priviedla na svet 17. januára 2016 a už vtedy chcela z placenty vyrobiť kapsuly, avšak náklady boli príliš vysoké a nemohla si to dovoliť.

Začala skúmať po lacnejšej alternatíve a dočítala sa, že niektoré ženy si placentu jednoducho uvaria a zjedia. Rozhodla sa, že práve toto bude cesta, ktorú si vyberie. Obe placenty po návrate z nemocnice najskôr skladovala v mrazničke a až neskôr ich rozmrazila a pripravila si z nich jedlo. Po prvom pôrode si placentu naservírovala s chilli papričkami, avšak po druhom pôrode dcérky Luny 28. apríla 2020 si urobila omnoho väčšiu špecialitu. Z placenty vykúzlila burrito.

A ako sa také burrito z placenty pripravuje? Placentu najskôr rozkrájala na kúsky, pridala ju k hovädziemu mäsu a pomaly ich varila v hrnci. Zmesou následne naplnila wrap, posypala nastrúhaným syrom a dochutila kyslou smotanou.

Podľa Ketriny je skvelé, že celebrity uvažujú o skonzumovaní svojej placenty, pretože to „pomôže šíriť poznatky o tom, aké je to dobré“. „Našla som veľa výhod vrátane rýchleho zotavenia, menšej šance na popôrodnú depresiu a zvýšenie tvorby mlieka a obe deti som tiež dojčila. Pri prvom dieťati som sa skvele zotavila, cítila som sa plná energie,“ vysvetľuje Ketrina.

Uviedla, že si nebola úplne istá, či mala toľko energie po prvom pôrode len vďaka placente, ktorú zjedla, a tak sa to po druhom pôrode rozhodla urobiť to znova. A cítila sa rovnako skvele.

„Veľmi by som to odporučila, bol to úžasný zážitok a verím, že to viedlo k rýchlemu zotaveniu. Trochu som si nebola istá, ako to bude chutiť,“ priznáva Ketrina a dodala, že pri jej prvom pokuse bola placenta trochu tvrdá, avšak na druhýkrát ju varila dlhšie a v burrite ani nedokázala rozoznať, čo je hovädzie mäso a čo placenta.