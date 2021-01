Mamička si v pôrodnici pomýlila meno pre syna: Chyba, ktorú si bude vyčítať celý život

Rozhodnutie, ktoré sa jej nevyplatilo. Mamička začala nečakane rodiť a samotný pôrod bol pre ňu veľmi náročný. Keď sa jej zdravotné sestry spýtali na meno dieťatka, zaváhala. Toto jej rodina tak ľahko neodpustí.

Mamička pre portál Mirror vysvetlila, že veľmi dlhú dobu nevedela, že je tehotná a keď sa novinu dozvedela, nezverila sa s ňou otcovi bábätka, pretože mal vážne rodinné problémy a nechcela mu pridať na starostiach. Rovnako o tom, že je tehotná, nepovedala ani svojim rodičom z obavy, že by z nej boli sklamaní. Dokonca nepremýšľala ani nad menom pre dieťatko.

Jej pôrod bol extrémne náročný a bola veľmi vďačná za lekárku, ktorá jej bola veľkou oporou. Keď prišla otázka, aké meno dá svojmu synčekovi, mamička sa zamyslela a napadlo jej, že by svoje dieťa mohla pomenovať po lekárke, ktorá jej pomáhala. „Volala sa Audrey a mne hneď napadlo, aj keď to nie je úplne bežné, že Audrey sa dá použiť aj ako chlapčenské meno. Vlastne som si myslela, že je to celkom roztomilé, a tak som dala svojmu synovi meno Audrey,“ opisuje svoje rozhodnutie mamička.

Keď o svojom tajnom tehotenstve povedala rodičom, v skutočnosti boli nadšení, že sa jej narodil krásny malý chlapček. „Ale povedali mi, že dať mu dievčenské meno je kruté. Odpovedala som im, že Audrey je aj chlapčenské meno, a tak sme si to začali hľadať na internete,“ povedala mamička. A práve vtedy prišla rana. Pomýlila sa. „Vyhľadali sme to a zjavne som myslela na meno Aubrey. Cítim sa ako idiot,“ povedala mama.

"Teraz, keď sme s priateľom vo vzťahu a spolu vychovávame Audreyho, hovorí mi, že jeho meno miluje. Hovorí, že je hlúpe, že jedno písmeno môže zmeniť pohlavie mena a že je to aj tak len kopa písmen. Tvrdí, že si nedokáže predstaviť, že by sa volal inak ako Audrey,“ povedala chlapcova mama, ale priznáva, že jej kamaráti s otcom chlapčeka nesúhlasia. Ich reakcie sú podľa nej zmiešané a dokonca jej povedali, že Audreymu „ničia život“.

Mama sa v zúfalstve obrátila na používateľov sociálnej siete Reddit a pýtala sa ich, čo si o výbere mena myslia oni. Mnohí jej potvrdili, že meno Audrey sa často používa pre dievča a aj pre chlapčeka. „Ak sa vám obom páči toto meno, nechajte mu ho. Pomenovali ste ho z veľmi milého dôvodu, aby ste si niekoho uctili. Ak s ním majú problém iní, je to ich problém, nie váš,“ znel jeden z komentárov a doplnil ho ďalší: „Audrey sa už predtým používalo ako chlapčenské meno a nie je to nič zvláštne. Gratulujem vášmu sladkému synovi“.

Nie všetci však zdieľali tento názor. „Toto dieťa čaká svet plný bolesti. Vo Veľkej Británii sa Audrey volá stará žena. Roztrhá ho to na kusy. Je to smutné, ale je to pravda,“ napísal jeden používateľ. „Urobili ste chybu,“ napísal ďalší.