Žena priviedla pred 12 rokmi na svet osmorčatá: Aby ich uživila, musela zahodiť svoju hrdosť

Veľa vody pretieklo, odkedy prišli na svet. Hoci mnohí pochybovali, či sa vôbec dožijú zopár rokov, osem malých zázrakov sfúklo v utorok 12 sviečok.

Na svet prišli v roku 2009 po tom, čo ich mama Nadya Suleman (45) podstúpila umelé oplodnenie. Porodila osmorčatá, hoci doma už mala ďalších 6 detí. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Občas na vyčerpané matky doľahnú dni, keď im na um nevedia prísť mená vlastných detí. Namiesto Peťka je Paľko a hneď je oheň na streche. Už pri dvoch a viacerých potomkoch sa to komplikuje. Pokúste sa však vcítiť do dennej reality Američanky menom Nadya. Tá si ich musí pamätať 14! Z toho iba dve dcéry a šesť synov sa narodilo v jednej zostave. Na svet ich cisárskym rezom dostalo 46 lekárov a sestier v 31. týždni tehotenstva.

Svetoznáme osmorčatá oslávili 26. januára svoje dvanáste narodeniny. Našlo sa veľa skeptikov, ktorí boli presvedčení, že osem súrodencov pred sebou nemá veľkú budúcnosť. Napriek tomu sú doteraz najdlhšie žijúcimi osmorčatami v Spojených štátoch. „Šťastné dvanáste narodeniny ôsmim najmilším, láskavým a zdvorilým deťom, aké som kedy poznala,“ gratulovala im ich hrdá matka. Noah, Maliyah, Isaiah, Nariyah, Jeremiah, Jonah, Josiah a Makai napĺňajú jej srdce láskou a, ako sama tvrdí, robia ich rodinný život pestrejším.

Nadya veľmi túžila po rodine so svojím vtedajším partnerom Marcom Gutierezzom. V roku 1996 sa stali manželmi, no rozišli sa už po štyroch rokoch. Dôvodom boli neúspešné pokusy o dieťa. Napokon bez muža podstúpila liečbu neplodnosti. V roku 2001 sa jej narodil prvý syn Elijah a rok na to dcéra Amerah.

Z jej nasledujúcich troch tehotenstiev vzišli ďalšie štyri deti, z toho jedny dvojčatá. Všetky boli výsledkom umelého oplodnenia. Už šiestimi deťmi pútala žena pozornosť, ale až jej osmorčatá vyvolali celosvetový rozruch. Uživiť naraz 14 hladných krkov chce priam nadľudský výkon. Aby to matka-samoživiteľka dokázala, musela siahnuť aj po práci striptérky.