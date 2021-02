Herec Andy Hryc († 71) odišiel do neba obklopený milovanou rodinou: Posledné slová legendy!

Nikdy v živote sa nevzdával... Do umeleckého neba navždy odišiel legendárny herec Andy Hryc († 71).

Od apríla minulého roka bojoval s akútnou leukémiou, ktorá mu brala nielen veľa fyzickej, ale aj psychickej sily. A hoci sa Andy snažil a nestrácal vieru, zákerná choroba nad ním včera napokon zvíťazila. Posledné chvíle svojho života bol však s tými, ktorých najviac miloval. Starostlivá dcéra Wanda (43) ho na ceste z tohto sveta držala za ruku a on cítil jej oddanú lásku. A stihol jej povedať slová, ktoré vháňajú slzy do očí...

Už ho nikdy neobjíme, nepodá mu pomocnú ruku, neusmeje sa na neho. Navždy odišiel a nevráti sa. Andy Hryc v nedeľu v skorých ranných hodinách podľahol akútnej leukémii, s ktorou zápasil od minulého roka. A hoci bol rozhodnutý zvíťaziť, tento plán sa mu nepodarilo naplniť. Bohužiaľ, choroba bola silnejšia ako on.

V posledných momentoch svojho života bol však pokojný a zmierený s osudom. Bol totiž obkolopený láskou od svojej rodiny, ktorá na neho aj počas náročného obdobia dozerala a dodávala mu silu.

„Dnes o 3.13 hod. ma opustil najdôležitejší muž môjho života... Posledné hodiny toho jeho som ho držala pevne za ruku, posledné slová, ktoré som mu povedala, boli ľúbim ťa a posledné slová, ktoré povedal on, boli: "Aj ja ťa veľmi ľúbim." "Zbohom, tato, ďakujem za všetko, už nič nebude ako doteraz,“ napísala dojemné slová na rozlúčku svojmu otcovi Wanda, ktorá bola Andymu spoločne s jej mamou Veronikou najväčšou oporou. Keď bola Wanda malé dievčatko, otec ju chránil a bol jej vzorom, a to sa nezmenilo po celý život.

V momente, keď hercovi diagnostikovali ochorenie a sily mu ubúdali, stráže otca a dcéry sa vymenili. Práve známa producentka mu bola stále nablízku, vozila ho na pravidelné kontroly a dodávala mu nádej a silu ďalej bojovať. Ani na chvíľu neprestávali veriť, že najdôležitejší muž jej života vyjde z bojiska s leukémiou ako víťaz.

Neprestal vtipkovať

Keď Hryc začal v apríli minulého roka podstupovať silnú chemoterapiu, nestrácal povestný optimizmus. „Mohol by som ísť s vami na pivo, tak sa cítim. Chemoterapia trvá sedem dní. Po prvých dňoch to je juchu-juchu, ale môžem sa potom škriabať po stene,“ povedal vtedy s úsmevom Novému Času herec a dodal: „Poviem to takto - a čo mám robiť?“

Pomáhalo Slovensko

Herec potreboval počas liečby transfúziu krvi. Wanda sa obrátila aj cez Nový Čas s prosbou na ľudí, pretože jej otec mal neobvyklu krvnú skupinu A1 Rh negatív. Producentka ako aj samotný Andy boli veľmi vďační, keď sa našli ochotní darcovia. „Zažil som nečakanú podporu zo všetkých strán. Množstvo e-mailov, SMS a telefonátov. Na mnohé som nemohol reagovať, lebo som bol po tých chemoterapiách a ožarovaní taký slabý, že som neudržal v ruke telefón,“ priznal Hryc. Napriek odhodlaniu, silnej viere a láske svojich blízkych, ktorí mu dodávali obrovskú energiu, Andy svoj boj v nedeľu prehral. Na tomto svete už nie je, no v srdciach tých, pre ktorých je nenahraditeľný, zostane navždy. Po Hrycovi tu zostane obrovská nielen umelecká, ale aj ľudská stopa...

Všestranný umelec

Andrej Hryc, ktorého všetci oslovovali Andy, začal svoju kariéru v Štátnom divadle v Košiciach. Neskôr začal hviezdiť v bratislavskom Divadle Nová Scéna, v ktorom bol krátky čas aj riaditeľom. Počas svojej kariéry stvárnil veľké množstvo televíznych, filmových či divadelných postáv. Okrem herectva sa venoval aj šéfovaniu Rádia Twist, ktoré založil (1992 - 2005). V roku 1998 bol vymenovaný vládou Seychelskej republiky za konzula na Slovensku a pôsobil tiež ako poradca ministra kultúry.