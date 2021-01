Smútok ich zahltil na celý život, Wanda Hrycová žiali za bratom († 22): Dojemné vyznanie do neba

Zostali len spomienky a oči pre plač. Producentka Wanda Adamík Hrycová (43), jej otec Andy (71) a celá rodina zažili to, čo si človek nevie predstaviť ani v najhoršom sne.

V decembri 2008, len štyri dni pred Vianocami, totiž prišiel o život pri autonehode Wandin brat Hugo († 22). S touto stratou sa celá rodina vyrovnávala veľmi ťažko a po dlhých dvanástich rokoch si dokázali prvýkrát urobiť Vianoce také, aké boli kedysi. Hrycová na ne spomína práve v deň jeho nedožitých narodenín.

Smútok ich zahltil na celý život. Niet o tom pochýb, keďže Wanda Adamík Hrycová s rodinou stratila najbližšieho člena, svojho milovaného brata Huga († 22). „Dnes by si mal 35. Veľmi často rozmýšľam, aké by to bolo. Už by si bol dospelý muž. Bol by si šťastný? Bol by si slobodný vetroplach alebo usadený manžel? Mal by si už deti? Žil by si tu alebo tak ako posledné roky svojho života stále niekde inde?“ spomínala Wanda so zármutkom v duši.

Uplynulo už dlhých a krutých dvanásť rokov, čo Hugo († 22) zomrel pri autonehode v bratislavskej časti Lamač. „Tvoj odchod obrátil môj život hore nohami, na pár rokov vyradil môj životný kompas z prevádzky, ale potom si mi poslal do života človeka, ktorý mi opäť ukázal, kde je sever, a za to ti ďakujem. Za môjho muža aj za moje krásne tri deti. Páčili by sa ti,“ napísala so slzami v očiach, a aj to, že jej stále veľmi chýba.