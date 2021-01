Rashford sa stal obeťou rasizmu: Som hrdý na to, že som čierny, odkázal agresorom

Anglický futbalista Marcus Rashford sa stal terčom rasistických urážok na sociálnych sieťach.

Útočník Manchestru United uviedol, že nenávistné komentáre sa objavili po sobotnom ligovom zápase s londýnskym Arsenalom (0:0).

"Som čierny a som na to hrdý. Nikto ma svojím komentárom nedonúti zmeniť tento postoj. Ospravedlňujem sa, ak niekto čakal silnejšiu odpoveď, no ja sa k tomu neznížim," reagoval 22-ročný Rashford na twitteri.

Nenávistné komentáre sa rozhodol vymazať a nezverejnil ani ich obsah, považuje to totiž za nezodpovedné: "Sledujú ma deti všetkých rás po celom svete a nemusia to čítať. Mali by oslavovať farbu svojej pleti."

Rasizmus na sociálnych sieťach skritizoval aj bývalý útočník Arsenalu Ian Wright, ktorý si myslí, že úrady ani samotné firmy nerobia dosť: "Ak čierni futbalisti nehrajú dosť dobre, alebo si to ľudia myslia, zverejňujú rôzne emotikony či neprípustné komentáre. Existujú pritom spôsoby, ako týchto ľudí nájsť. Autority a samotné spoločnosti prevádzkujúce sociálne siete by mali robiť oveľa viac."

Nenávistné prejavy odsúdila aj Futbalová asociácia (FA), ktorá avizovala nulovú toleranciu k podobným incidentom. "Sme so všetkými hráčmi, ktorí sa stali obeťami rasizmu. Takéto niečo je neakceptovateľné a budeme spolupracovať s vládou aj sociálnymi sieťami, aby sme vymietli diskrimináciu z nášho športu," citoval stanovisko FA web BBC.