Náhla smrť mladého športovca Adama († 19): Rodina, priatelia a spoluhráči sú zdrvení! Čo sa stalo?

Slovenský florbal zasiahla tragická správa! Veľký talent a nádej tohto športu, šikovný útočník, mládežnícky tréner i rozhodca Adam Sedláček († 19), dvojnásobný juniorský majster Slovenska v drese ATU Košice, už nevsieti žiaden gól ani nerozdá rady spoluhráčom.

V mladom veku ho zradilo srdiečko a rodina, priatelia aj spoluhráči zažívajú najhoršie dni.

Predseda Florbalového a bedmintonového klubu ATU Košice Juraj Dudovič ťažko hľadal slová, ktorými by vyjadril zhrozenie a žiaľ nad obrovskou stratou tohto nadaného útočníka. „Je to pre nás všetkých, ktorí sme ho poznali, šok! Hoci Adam už študoval na bratislavskej Fakulte telesnej výchovy a športu, doma v Košiciach zanechal jasnú pečať. Kvôli pandémii sme už dlhšie nemali zápasy, pamätám si ho skôr zo stretnutí, keď chodieval behať a takto sa pripravoval,“ zaspomínal na posledné vzájomné stretnutie predseda tohto úspešného klubu a zároveň tréner. Na Adama spomína ako na hráča s veľkým srdcom, ktorý mal na ihrisku prehľad, nikdy nevybuchol a maximálne povzbudzoval spoluhráčov. Vyzdvihol aj jeho mentorský prístup, keď v mladom veku dokázal odovzdávať skúsenosti so zápasov mladším hráčom. „Veľmi nás to zdrvilo, lebo to prišlo ako blesk a veľmi ma to zarmútilo. Adam bol zdravý, ctižiadostivý, a najmä cieľavedomý. V kolektíve bol, samozrejme, obľúbený a bol jedným z mála chlapcov, ktorý mi aj pomáhal pri mládeži. Bol už aj trénerom mládeže a rozhodcom, mal výnimočnú povahu, vďaka svojej ústretovosti, zodpovednosti a dôslednosti,“ prezradil o útočníkovi. V časoch, keď študoval na športovom gymnáziu, praxoval s prípravkou. „Vynikal výbušnosťou i rýchlosťou. Aj starší priznávali, že to je talent budúcnosti. Získal dva tituly juniorského majstra a na ihrisku bol dominantným a obľúbeným hráčom. Vedel dávať góly, rozhodoval zápasy,“ vyzdvihol J. Dudovič florbalistu, ktorého náhly a predčasný odchod ranil naozaj všetkých nielen v tomto košickom klube.

Slová do neba od kamarátov

Smutná správa o náhlom skone zaliala slzami aj jeho spoluhráčov a kamarátov. „Úprimnú sústrasť celej rodine. Bol to človek, ktorý mal zlaté srdce a bol stále pozitívne naladený. Odpočívaj v pokoji!“ napísal na sociálnej sieti jeden z jeho kamarátov Erik Šulka. Jeho slová doplnil ďalší priateľ. „Pamätám si, ako si sa zaujímal o štúdium na športovej škole a som hrdý, že sa ti to podarilo, aj keď už sme neboli v kontakte! Teraz budeš zhora pomáhať plniť sny ostatným športovcom! Odpočívaj v pokoji, makač Adam!“ napísal Adamovi posledné slová do neba Patrik Pelegrin, ktorého doplnila aj Stanka Dluhošová: „Je mi to ľúto, ešte pred týždňom bol u nás a riešil s Riškom veci okolo školy... Úprimnú sústrasť rodine.“ Nikto nechápe, ako mohol z ničoho nič skonať...

Po piatich rokoch opäť veľký žiaľ!

Vedno so správou o smrti mladého Košičana si nielen florbaloví fanúšikovia spomenuli určite na tragický rok 2016, keď Slovensko prišlo v krátkom čase o dvoch talentovaných hráčov. Vtedy v priebehu pár týždňov odišli do florbalového neba dvaja z Turčianskej florbalovej ligy. Najskôr šokoval všetkých nadaný a obľúbený Damián Jurčík († 20), ktorý si sám siahol na život. O pár dní neskôr vyhasol život Juraja Vnučáka († 31) pri autonehode na ceste medzi Vrútkami a Martinom, keď podľa svedkov šoféroval zvláštne, išiel z pruhu do pruhu. So svojou audinou narazil do plne naloženého kamióna.