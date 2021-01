Máte čerstvý negatívny test, no člen vašej domácnosti je pozitívny? Čítajte!

Pri pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus jedného člena domácnosti musia v karanténe zostať všetci jej členovia, aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni.

Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

O svojej pozitivite by mala daná osoba tiež oboznámiť všetkých, s ktorými bola v úzkom kontakte dva dni pred odberom výteru z nosohltana, prípadne pred začiatkom klinických príznakov, ak vznikli ešte pred odberom. Rezort zdravotníctva zdôraznil, že všetky kontakty musia ostať v karanténe aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania desať dní od kontaktu s danou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.

Domáca izolácia pozitívne testovanej osoby trvá minimálne desať dní od odberu vzorky, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia, teda teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu či chuti. O konečnej dĺžke karantény rozhoduje všeobecný lekár. Karanténa osôb žijúcich s pozitívne testovanou osobou v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu izolácie pozitívne testovanej osoby.

Ak je niekto pozitívny na nový koronavírus, ani on, ani osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti a ani úzke kontakty nesmú opustiť miesto, kde sa rozhodli zdržiavať počas izolácie okrem prípadu núdze či pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Takéto osoby však nesmú chodiť na verejné miesta, kultúrne, spoločenské a športové udalosti, ani sa zúčastňovať súkromných akcií, akými sú rodinné oslavy, výnimkou je pohreb. Nesmú tiež používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, či prijímať návštevy.

Vstup do domu alebo bytu, kde je v izolácii takýto človek, majú len tí, ktorí tam bývajú. Tiež má do neho v prípade potreby prístup poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ak pozitívne testovaná osoba býva v rodinnom dome, môže ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak býva v byte, môže ísť na súkromný balkón.

V prípade, že potrebujú takéto osoby kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, majú požiadať o pomoc inú osobu, ktorá nie je v karanténe. Nákup môže priniesť k vchodovým dverám. Nákup je možné objednať aj telefonicky alebo e-mailom. V prípade núdze môže pozitívne testovaná osoba opustiť izoláciu pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb s prekrytými hornými dýchacími cestami respirátorom FFP2 a dodržaním hygieny rúk.

O pozitivite je nutné informovať svojho všeobecného lekára, v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast alebo lekára miestne príslušného vyššieho územného celku, ak lekár nie je k dispozícii.

Svojho príslušného všeobecného lekára treba bezodkladne telefonicky kontaktovať už pri miernych klinických príznakoch. Rezort zdravotníctva hovorí o tom, že sa s ním treba dohodnúť na ďalšom postupe a dodržiavať jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.

Pri závažných príznakoch, akými sú opakované vzostupy teploty nad 39 stupňov Celzia, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, treba volať záchrannú zdravotnú službu na telefónnom čísle 155.