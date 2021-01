Myslite na svoj dôchodok už teraz: Ako môžete získať z 2. piliera viac?

Až 69 percent sporiteľov v druhom pilieri je v dlhopisových fondoch, hoci tie dlhodobo zarábajú najmenej.

Mladším ročníkom, tridsiatnikom ale aj štyridsiatnikom, pritom odborníci radia, aby si radšej vybrali indexový alebo akciový fond, ktorý môže priniesť nielen väčší výnos, ale aj zabezpečenejšiu starobu. Ak ste medzi nimi a chcete vyššiu budúcu penziu, viete, ako si zmeníte dôchodkový fond?

Pri vzniku alternatívneho dôchodkového piliera v roku 2005 väčšina sporiteľov preferovala rastový akciový fond. Po ôsmich rokoch však vtedajšia vláda rozhodla o presune týchto sporiteľov do dlhopisových fondov a väčšina z nich je tam dodnes. Celkovo je v dlhopisových fondoch približne 1,14 milióna Slovákov z 1,65 milióna všetkých sporiteľov v druhom pilieri. Zmeniť fond je pritom jednoduché aj v čase lockdownu, môžete tak spraviť zo svojho počítača.

Zmena fondov? Ak máte do dôchodku aspoň 15 rokov

Maroš Ovčarik, Finančný kompas

-Ľudia, ktorí majú do dôchodku 15 a viac rokov, by mali mať väčšiu svojich úspor v negarantovaných, indexových fondoch. Sú to síce fondy, ktorá v krátkodobom horizonte viac kolíšu, no dôchodkové sporenie je dlhodobý produkt, pri ktorom je krátkodobé kolísanie nepodstatné. Podstatné je, že tieto fondy dlhodobo zarábajú oveľa viac. Sporitelia majú možnosť si úspory v druhom pilieri aj rozdeliť medzi dva vybrané fondy. Časť úspor môžu mať v garantovaných fondoch, časť v negarantovaných, pričom pomer rozdelenia úspor si môžu zvoliť ľubovoľne.

Ako môžete zmeniť fond z domu

Musíte mať nastavenú elektronickú komunikáciu s DSS. Ak ju nemáte, požiadajte svoju DSS o jej zriadenie – najlepšie poštou.

Uveďte číslo svojej zmluvy. Nájdete ho v zmluve alebo na ročnom výpise z dôchodkového účtu , alebo vám ho povedia v DSS.

Zaregistrujte sa a prihláste sa do účtu.

Pri prvom prihlásení pridelené heslo musíte zmeniť.

Po prihlásení sa zmeníte potrebné nastavenie svojich fondov. Ak si chcete byť istí, volajte online linku vašej DSS.

Koľko zarobili dôchodkové fondy

Viac ako 2 percentá, teda viac ako bola vlaňajšia inflácia, zarobilo 8 zo 17 fondov. V strate skončil len euro indexový fond NN, lebo európskym akciovým trhom sa vlani nedarilo.

Dlhopisové fondy vlani zarobili od necelého percenta do 4,73 %. Ich priemerný ročný výnos za posledných päť rokov sa pohybuje od necelého percenta do 2,61 %.

Kedy je pre vás vhodný daný fond

Akciový fond alebo indexový fond

ak chcete vyšší zisk, vyššie zhodnotenie

ak ste ochotní akceptovať vyššie riziko kolísania hodnoty investície

ak dostatočne dlho sporíte – najmenej 15 rokov pred nástupom na dôchodok

Dlhopisový fond

ak máte konzervatívny prístup k riziku

ak čakáte stabilnejšie, hoci aj nižšie výnosy v krátkodobom až strednodobom horizonte

aktíva sú umiestnené do domácich a zahraničných cenných papierov

Koľko by mohol byť váš mesačný dôchodok z 2. piliera

Príklad 1: Máte 35 rokov, vstupujete do 2. piliera a prispievate si doň 50 eur mesačne

Príklad 2: Máte 25 rokov, vstupujete do 2. piliera a prispievate si doň 50 eur mesačne Otvoriť galériu Koľko by mohol byť váš mesačný dôchodok z 2. piliera Zdroj: Infografika Nového Času

Vedeli ste?

Každá DSS povinne spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Zároveň môže vytvárať aj iné dôchodkové fondy, garantované (dlhopisové) alebo negarantované (indexové, akciové, zmiešané) so špecifickými investičnými stratégiami.

Sporiteľ si môže sporiť v dvoch fondoch súčasne, no jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Desať rokov pred odchodom do dôchodku nastáva povinný postupný presun úspor do garantovaných fondov - každý rok presun 10 percent. Ak má však sporiteľ vyššiu dôveru vo výkonnosť negarantovaných fondov, môže sa dohodnúť s DSS, že bude presúvať po päť percent.

Penzia z druhého piliera bude vždy nižšia

Ivan Švejna, výkonný riaditeľ Asociácie DSS

-Dôchodok z druhého piliera vzhľadom na výšku odvodov vždy bude nižší ako dôchodok z prvého piliera. Povinné odvody na dôchodkové poistenie sa v roku 2021 rozdeľujú v pomere: 12,75 % do Sociálnej poisťovne a 5,25 % do DSS (konečný stav bude 12% do prvého a 6% do druhého piliera).