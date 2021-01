Celoplošné testovanie pri mínusových teplotách: Čo sa deje s telom v mraze?

Stáť v zime a chlade v rade na testovanie? Nezmysel, hovoria lekári. Ak je organizmus vystavený výrazne nižšej teplote, než je teplota tela, začína pre telo veľká záťaž, s ktorou sa snaží vysporiadať.

Výsledkom môže byť silné prechladnutie, pretože v tele sa nám stiahnu cievy, krv obieha pomalšie a rýchlejšie je nám zima. A čím menej sa hýbeme, tým horšie. Čo všetko nám pri dlhom státí v rade v zime hrozí?

Stáť v zime v chlade spôsobuje prechladnutie. Zhodli sa na tom štyria oslovení všeobecní lekári. Cirkulácia nášho krvného obehu nie je taká rýchla, ako keď kráčame, rýchlejšie sa stiahnu cievy a rýchlejšie je nám zima. A tým stačí kratšia doba na to, aby sme prechladli. To, ako rýchlo prechladneme, závisí od nášho cievneho systému.

Keď je človek mladý, trvá to dlhšie, čím je starší a jeho cievna stena je oslabená, tým rýchlejšie prechladne. Rizikovými orgánmi sú hlavne pri ženách močové cesty, dýchacie cesty a tým, ktorí sú alergickí na chlad, sa stav môže zhoršiť.

Ženy to majú horšie

Telo ženy sa totiž skladá približne z 25 percent svalov a rovnakého množstva tuku a telo muža tvorí v priemere 40 percent svalov a iba 15 percent tuku. Aj keď tuk môže teplo izolovať, nevyrobí ho na rozdiel od svalov. Z toho dôvodu budú počas tuhej zimy drkotať zubami viac ženy ako muži, ktoré majú menej svalov. Navyše, ženy majú tenšiu kožu ako muži. Keď je telo ženy vystavené mrazom, povrch tela je približne o tri stupne chladnejší ako u muža.

Kto je najviac ohrozený?

Mrazy sú nebezpečné hlavne pre deti, ľudí so zvýšeným krvným tlakom a u kardiakov. Keď sa pacienti so srdcovými problémami nadýchnu ľadového vzduchu, pľúcne komôrky sa stiahnu, čím sa môže poškodiť krvný obeh. Kardiaci by mali obmedziť pobyt počas chladného počasia na minimum a dávať si pozor na prechody z vyhriateho prostredia na mráz. Nebezpečná je treskúca zima aj pre malé deti a dojčatá. Stáť v zime je pre kardiaka nebezpečné.

Čo sa deje s naším telom

- 1 stupeň Celzia

Cievy vedú do končatín menej tepla, preto vzniká tzv. husia koža. Takáto zima už privedie do pohybu kostrové svalstvo. Človek začne drkotať zubami a triasť sa od zimy. Ruky sú skrehnuté.

- 4 stupne Celzia

Dochádza k stiahnutiu ciev, čo má za následok zlé prekrvenie. Pozor na uši, nos, tvár, bradu a prsty na rukách a na nohách.

- 7 stupňov Celzia

Mráz pod sedem stupňov Celzia ohrozuje pokožku a sliznice malých detí. Vysušuje ich a dráždi a tým oslabuje proti prípadnej infekcii. Dokonca to platí aj pre niektorých dospelých. Pozor by si mali dávať hlavne ľudia s chorým srdcom. Horšie sa im prekrvujú cievy, majú horšiu tepelnú reguláciu a sú náchylnejší na omrzliny.

- 10 stupňov Celzia

Mráz môže spôsobiť nebezpečné omrzliny, ktoré spoznáte podľa zblednutia pokožky. Nechránené tkanivá vám postupne odumierajú, cievy sú stiahnuté a nedochádza k presunu živín a energie.

Kristína (20): Stáť vonku v zime niekoľko hodín sa mi veľmi popravde nechce....

Močový mechúr - vystavenie chladu spôsobuje zredukovanie prietoku krvi, čo celkovo znižuje objem krvi v tele, organizmus odpovedá znížením podielu tekutín v tele častejším močením

Prsty - Znižuje sa v nich prietok krvi, lebo telo v chlade radšej krvou zásobuje vnútorné orgány

Cievny systém - šok z pôsobenia chladu môže spôsobiť náhle stiahnutie ciev mozgu a srdca, hrozí infarkt a mozgová príhoda

Líca - ak teplota klesne pod 10 stupňov, cievy sa rozšíria a na koži to spôsobí začervenanie

Uši - sú vystavené veľkému riziku, keďže sa na nich nenachádzajú žiadne veľké svaly vytvárajúce teplo

Nos - v snahe zahriať ľadový vzduch pred vstupom do pľúc sa zvyšuje prietok krvi v nosných dierkach, čo vedie k zvýšenej produkcii hlienu

Žalúdok - chlad môže pôsobiť ako stresový faktor a vyvolať vznik vredu

Trpia hlavne končatiny

Zuzana Pitoňáková, všeobecná lekárka

Pri pobyte v chlade je veľmi dôležité, či je telo v pohybe a má tak možnosť sa zahriať prácou vlastných svalov, alebo nie. Pri dlhšom pobyte v chlade bez pohybu a bez adekvátneho oblečenia sa zužujú cievy na periférii a znižuje sa tak prekrvenie najmä dolných a horných končatín, reflexne sa znižuje tiež prekrvenie horných dýchacích ciest. Pri nárazovom dlhotrvajúcom pobyte na chlade bez adekvátneho odevu u netrénovaných osôb je zvýšené riziko najmä podchladenia a zníženia imunitnej ochrany horných dýchacích ciest.