Jeho tvár síce svetu neukazujú často, no je jasné, že malý Marlon sa "potatil".

V posledný deň roku ho jeho matka zobrala lyžovať. A Marlonovi to šlo, no ako to u Saganovcom býva zvykom, lyžovačku zobral trochu netradične - opačným smerom.

"Marlonko sa posledný deň v roku rozlyžoval," napísala Katarína k úsmevnému videu.