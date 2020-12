S takýmto záverom tréningu nerátal: Sagana na posledných kilometroch čakalo prekvapenie

Slovenský cyklista Peter Sagan (30) si v Monaku po prvý raz vyskúšal jazdu na bicykli, netradične, na snehu.

"Dnes to bol zážitok, moja prvá jazda na snehu v Monaku," okomentoval svoj tréning Sagan, ktorému robili spoločnosť brat Juraj a kamarát Erik Baška.

Na videu, ktoré pridal Peter na sociálnu sieť, vidno, ako sa na zasneženej ceste snaží bicyklovať. "Bol to krásny deň, makali sme 5 hodín, no teraz sa nemôžeme kvôli snehu dostať domov. Ostávajú nám posledné dva kilometre do Monaka," rozpráva Sagan na videu a smeje sa.