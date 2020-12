Bojovník Oktagonu Paulus má nezvyčajného parťáka: Na tréningy ma budí ukecaný papagáj!

Kamarát na celý život! MMA bojovník Oktagonu Roman Paulus (20) sa nemusí báť, že by niekedy meškal na tréningy preto, že by zaspal. Každé ráno ho totiž budí jeho operený priateľ - rozprávajúci papagáj Pedro. Ten ho podporoval aj počas neľahkého obdobia, keď nakazený Paulus bojoval v domácej karanténe s koronavírusom.

Roman Paulus patrí v súčasnosti k najväčším slovenským talentom vo svete MMA. Pod svoje krídla si ho zobral dokonca samotný šampión Attila Végh (35), ktorý vidí v cieľavedomom mladíkovi obrovský potenciál. Sám Paulus si ide tvrdo za svojím cieľom. Nič nepodceňuje a na tréningoch poctivo pracuje. Podporuje ho pri tom aj rozprávajúci kamarát z ríše zvierat, ktorého má doma.

„Papagáj sa volá Pedro. Podaroval mi ho otec, keď som bol ešte dieťa. Je s nami už 10 rokov, takže je to taká súčasť našej rodiny. Je to unikátny druh, ktorý žije v Afrike. Má sivú farbu s červeným chvostom. Dožiť sa môže aj 50 rokov, takže dá sa povedať, že je to taký priateľ na celý život. Celá rodina ho milujeme, takže dúfam, že s nami bude ešte veľmi dlho,“ povedal pre Nový Čas Paulus. „Zaujímavé je to, že Pedro je rozprávajúci papagáj. Ráno ma budí na tréningy, keď začne vyvolávať moje meno ‚Romanko‘. Potom sa so mnou aj zhovára. Pred cudzími má problém, bojí sa ich, ale so mnou je už v pohode. Sem-tam mi ujde aj nejaká tá nadávka, ale tie si, našťastie, nepamätá,“ dodal s úsmevom Paulus, ktorý sa už nevie dočkať svojho stredajšieho zápasu s kamarátom Tomášom Zajacom, o ktorý ho koncom novembra pripravil pozitívny test na COVID-19.

„Stratil som vtedy čuch a chuť, to boli moje príznaky. Bol som aj trochu unavený. Prvý deň som spal 12 hodín... Tri dni som sa snažil byť v pokoji, no potom som začal v karanténe cvičiť. Trošku som pri tom cítil záťaž na pľúcach, ale bolesti svalov a podobné veci sa mi vyhli. Nemal som ťažký priebeh, preto som mohol zavretý v izbe aspoň cvičiť. Aj preto sa cítim teraz na svoj zápas so Zajacom 100 % pripravený. Napriek tomu, že sme dobrí kamaráti, v klietke sa šetriť nebudeme,“ uzavrel Paulus.

Jubilejný 20. turnaj vyvrcholí v stredu 30. decembra titulovým zápasom o pás strednej váhy medzi Karlosom Vémolom a Alexom Lohore. V programe sú aj ďalšie ostro sledované duely vrátane súbojov so slovenským obsadením.K nim patrí aj odložené finále piatej série OKTAGON Výzva, ktoré minulý mesiac prekazila nákaza Romana Paulusa koronavírusom.(od 20.00 hod.Live/PPV naoktagonmma.cz)Vémola - LohoréPešta - AlcantaraĎatelinka (SR) - HošekBrož - MalachPaulus (SR) - Zajac