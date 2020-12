Netradičné Vianoce slovenského účastníka Rely Dakar: Štedrá večera na lietajúcom koberci

Slovenský účastník Rely Dakar 2021 v kategórii automobilov Marek Sýkora (38) prežil netradičné Vianoce. Spolujazdec Čecha Miroslava Zapletala (54) spolu s celým tímom oslávili tradičné kresťanské sviatky v Saudskej Arábii.

„Okúpali sme sa v mori a navečerali sa na koberci v reštaurácii, kde nám pripravili ryby a krevety,“ povedal pre Nový Čas Marek Sýkora.

Posádka offroadsport.cz tímu odcestovala do Saudskej Arábie na začiatku decembra. „Dôvodom boli dve súťaže zaradené do seriálu World Cup for Cross Country Bajas. Po ich absolvovaní sme pozorne sledovali vývoj pandemickej situácie v Európe. Tá sa stále zhoršovala a my sme netušili, či sa po návšteve domova dostaneme naspäť, a tak bolo výsledkom rozhodnutie, že ostávame až do Dakaru v Saudskej Arábii,“ pokračoval mnohonásobný majster SR a ČR Zapletal.

Vianoce v moslimskej krajine boli pre celý tím niečo nové. „Počasím ani atmosférou sa tunajšie Vianoce vôbec nedajú porovnať s našimi, európskymi. Najskôr sme mali v úmysle urobiť si šalát a vysmážanú rybu, ale asi by to bolo dosť komplikované, tak sme si nakoniec urobili obyčajný oddychový deň. Išli sme sa okúpať do mora, poprechádzali sme sa po pláži a večeru sme riešili v reštaurácii, kde nám pripravili niekoľko rýb, krevety a podobné špeciality. Aspoň takto sme si priblížili naše klasické Vianoce,“ vysvetlil Marek Sýkora, ktorý sa už 2. januára postaví na štart ďalšieho púštneho dobrodružstva.