Prvá várka to už má za sebou, bol to však len začiatok: V nedeľu je s očkovaním na rade prezidentka aj ministri

Podaním vakcíny infektológovi Vladimírovi Krčmérymu v nitrianskej fakultnej nemocnici sa na Slovensku oficiálne začalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

V priebehu sobotného večera dostalo vakcínu niekoľko desiatok zdravotníkov. Ďalší zdravotnícky personál bude očkovaný v nedeľu (27. 12.) od 10. hodiny v nemocniciach v Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. "Vakcína, na ktorú sme všetci čakali, je na Vianoce tu a bude distribuovaná ďalej. Som veľmi rád, že prvým človekom, ktorý bol zaočkovaný, je práve Vladimír Krčméry a ďalší hrdinovia, ktorí pracujú v našich nemocniciach," skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Ako doplnil, v nedeľu bude v bratislavskej univerzitnej nemocnici v Ružinove zaočkovaná aj prezidentka Zuzana Čaputová, členovia vlády a predstavitelia Národnej rady SR. Minister vo svojom príhovore ocenil prácu zdravotníkov i personálu nitrianskej nemocnice, ktorá patrí k zariadeniam s najväčším počtom reprofilizovaných lôžok. "O nápore, ktorému čelíme, svedčí aj to, že takmer 500 našich zamestnancov prešlo ochorením COVID-19. Momentálne u nás leží na COVID oddelení 150 pacientov a ich počet stúpa," uviedol riaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj.

Krčméry sa po očkovaní cítil dobre. Ako pripomenul, získanie vakcín stálo obrovské úsilie všetkých kompetentných. "Vyhrali sme stávku, že do Vianoc tu bude vakcína a dnes sa to podarilo. Je to dôkazom toho, že Boh nikdy nedovolí skúšať ľudstvo viac, ako by sme uniesli. Sme prvou z okolitých krajín, kde sa očkuje," vyhlásil Krčméry.

"Máme na Slovensku vakcínu, ktorá nám umožní vrátiť sa späť do života. Na celom svete už boli očkované milióny osôb a dnes niet pochýb o tom, že je to bezpečné. Je na každom z nás, ako sa rozhodneme, my členovia konzília ideme do toho," uviedla epidemiologička Zuzana Krištúfková.