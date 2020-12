Pekárov zabolela ďalšia rana od vlády, nedokážu sa len ticho prizerať: Kritika plánu obnovy

Vláda chce z európskeho reformného balíka minúť 1,5 miliardy eur na zdravý život, avšak zabúda na zdravé potraviny.

Upozorňujú na to slovenskí pekári a kritizujú tak v utorok (22. 12.) predstavené detaily plánu obnovy a odolnosti Slovenska, v ktorom podľa pekárov Ministerstvo financií (MF) SR nepočíta s podporou agropotravinárstva na Slovensku.

"Vláda nedá z takmer šiestich miliárd eur na podporu výroby domácich potravín ani euro," kritizuje výkonný riaditeľ Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) Milan Lapšanský. V rámci priority Zdravý život pre každého totiž slovenský plán obnovy investuje podľa jeho slov len do následkov a nie do prevencie.

Pekári sú preto znepokojení predstaveným plánom obnovy, ktorý MF SR v utorok poslalo Európskej komisii. "V návrhu úplne absentuje podpora potravinárstva. A to napriek tomu, že potravinová sebestačnosť je súčasťou programového vyhlásenia vlády i volebných programov vládnych strán," zdôrazňujú pekári.

Podľa Lapšanského všetky opatrenia, ktoré navrhuje vláda financovať z Fondu obnovy, riešia len následky nezdravého životného štýlu. Štát by mal podľa neho riešiť predovšetkým prevenciu. "Konzumácia kvalitných potravín je spolu s pohybom a spánkovým režimom základnou prevenciou fyzického aj psychického zdravia," zdôraznil s tým, že prevencia by štátu teda náklady šetrila. Vládu preto pekári vyzývajú, aby svoje kroky prehodnotila a zakomponovala do plánu obnovy a odolnosti aj podporu agropotravinárskeho sektora.

Ako dodal, pre pekárov znamená absencia podpory potravinárstva v pláne obnovy ďalšiu ranu. Výrazne ich zasiahla pandémia, vážne výpadky zaznamenávajú pre zastavené prevádzky reštaurácií a hotelov. "Napriek tomu, že pekári neustále plynule zásobujú obyvateľov Slovenska čerstvým pečivom, štát ich vylúčil z COVID pomoci a nemohli sa uchádzať ani o prostriedky na podporu z úradov práce. Zatiaľ sa stretávame len so sľubmi, veríme, že konečne príde aj reálna pomoc," dodal Lapšanský.