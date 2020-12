Nešťastní slovenskí vodiči uviazli v Anglicku, opísali ťažké chvíle: Vianoce v kamióne?!

Nečakané komplikácie im zobrala možnosť stráviť sviatky s milovanými.

Slovenskí kamionisti uviazli v Anglicku po tom, čo Francúzsko zavrelo pred touto krajinou svoje brány. Dôvodom je obava z novej mutácie koronavírusu, ktorá sa šíri práve v Anglicku. Chlapi, ktorí sa tešili, že sa dostanú na najkrajšie sviatky roka domov k rodinám, sú zúfalí.

Marcel uviazol na diaľnici a v utorok nadránom boli presunutí na letisko Manston. „Vôbec nevieme, čo sa bude diať. Nevieme svojim rodinám povedať, kedy sa vrátime, nevieme, ako dlho to potrvá. Budeme radi, ak sa pri takom množstve kamiónov do Silvestra odtiaľto dostaneme, nie ešte na Vianoce. Rozdávali nám tu balíčky s dvomi vodami a knižkou. Jediné, po čom ale túžime, je dostať sa domov,“ opísal ťažkú situáciu.

Miro jazdí s kamiónom vyše 17 rokov a od pondelka stojí na diaľnici. Najprv ich mali testovať, toho sa však ani po niekoľkých hodinách nedočkali. „Zmieriť s týmto sa určite nezmierim, mám doma štyri deti a manželku, ktoré nadovšetko milujem. Kto nemá rodinu, nevie pochopiť, čo my tu momentálne prežívame. Ťažko o tom rozprávať, telefonoval som aj s dcérou, slzy sa mi tlačia do očí, lebo som jej sľúbil, že to stihnem, a nedá sa to, neviem to preskočiť a preletieť,“ dodal.