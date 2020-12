Obrovský strach nakazenej mamičky: Dvojčatá sa narodili s COVID-19, ako sú na tom teraz?

Pred časom sa v Británii narodili prvé dvojčatá, ktorým ihneď po narodení diagnostikovali koronavírus. Ich mame ochorenie zistili len pár dní pred pôrodom.

Ako informuje portál Metro, mamička menom Sarah Curtis porodila 3. júla dvojčatá, ktoré sa považujú za prvé bábätká v Británii, ktorým zistili po narodení koronavírus. Žena bola testovaná iba pár dní pred pôrodom, kedy jej toto ochorenie zistili. Sestry Kenna a Lissa sa narodili o 10 dní skôr a museli stráviť až 6 týždňov v priestoroch nemocnice West Cumberland v meste Whitehaven, kde ich neustále monitorovali.

„Skutočne som sa bála, že ich stratím, bolo to také desivé a paralyzujúce. Mohla som o ne prísť, mohla som tam v nemocnici zomrieť, ale teraz sa tešíme na oslavy Vianoc spoločne ako rodina,” uviedla 34-ročná matka z Distingtonu. Dnes majú Kenna a Lissa už 5 mesiacov, sú zdravé a spolu s rodinou si budú užívať ich prvé Vianoce v pohodlí domova.

Žena však nemala ani pred touto hrozivou správou tehotenstvo vôbec ideálne. Trpela totižto transfúznym syndrómom s názvom twin to twin. Ide o stav, pri ktorom sa dvojčatá delia o nerovné množstvá prívodu krvi placentou, čo spôsobí to, že tieto dva plody rastú rôznou rýchlosťou. Bolo pravdepodobné, že jedno z dvojčiat zomrie, ale našťastie sa tak nestalo. „Bol to zázrak, že obe dvojčatá prežili. Posledný týždeň v nemocnici bol ako trest odňatia slobody,” popísala svoje desivé momenty mamička.

Sarah, ktorá má s manželom Aaronom okrem týchto malých bojovníčok ešte dve deti, si o takomto čase pred tromi rokmi prešla bolestnou stratou dcérky Lottie. „Je to pre nás ťažký týždeň. Dvojčatá sú v rovnakom veku ako bola Lottie, keď sme ju stratili, takže si myslím, že veľa ľudí považuje svoje deti za samozrejmosť. Zahŕňajme ich teda láskou a užívame si každý okamih. Som veľmi šťastná, že ich mám všetkých po svojom boku,” uzavrela Sarah.