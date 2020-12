Plán Bayernu je jasný, tréner odkazuje: Bola by to čerešnička na torte

Futbalisti Bayernu Mníchov sa chcú v šlágri 13. kola Bundesligy rozlúčiť s kalendárnym rokom víťazstvom nad Bayerom Leverkusen, ktoré by znamenalo ich návrat na prvé miesto tabuľky.

Obhajca titulu spoločne s RB Lipsko stráca na "farmaceutov" jeden bod, v sobotu od 18.30 h sa predstaví na ich pôde v BayArene.

"Bola by to čerešnička na torte za týmto výnimočným rokom, keby sa nám podarilo získať v Leverkusene tri body. Vieme, že nás nečaká prechádzka ružovým sadom. V silách môjho mužstva je, aby zvíťazilo, budeme však potrebovať stopercentné výkony všetkých hráčov. Myslím si, že ani Bayer to nebude mať s nami ľahké," vyhlásil kormidelník Bayernu Hansi Flick, ktorý v minulej sezóne priviedol bavorský tím k triumfu v Lige majstrov, najvyššej domácej súťaži i Nemeckom pohári DFB.