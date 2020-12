Futbalovým menom roka sa stal Lewandowski: Najlepším trénerom sa na veľké prekvapenie nestal Flick

Poliak Robert Lewandowski získal ocenenie Hráč roka podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 2020.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii , keď zdolal ďalších finalistov Argentínčana Lionela Messiho a Portugalčana Cristiana Ronalda. Pre pandémiu koronavírusu sa galavečer uskutočnil virtuálne.



Tridsaťdvaročný Lewandowski dal v predchádzajúcej sezóne 55 gólov vo všetkých súťažiach a Bayernu pomohol k zisku treble - k triumfu v Bundeslige, Nemeckom pohári i Lige majstrov. Lewandowského už vyhlásili za najlepšieho hráča v Nemecku, ocenenie dostal aj od Európskej futbalovej únie (UEFA). Francúzsky magazín France Football tento rok ocenenia neudeľuje.



Chcel by som sa podeliť o ocenenie s mojimi spoluhráčmi, trénermi a členmi realizačného tímu. Je to neuveriteľný pocit držať v rukách túto trofej. Bol to veľmi náročný rok, v ktorom sme vyhrali všetko, čo sa dalo. Vrcholom bol nepochybne triumf v Lige majstrov," uviedol Lewandowski.Anketa sa piatykrát konala pod názvom The Best FIFA Football Awards. Za najlepšiu futbalistku vyhlásili Angličanku Lucy Bronzeovú z Manchestru City, ktorá v uplynulej sezóne vyhrala s Olympique Lyon päťkrát Ligu majstrov.- Lewandowskeho spoluhráč z Bayernu Mníchov.Poctu pre najlepšieho trénera si rovnako ako vlani vyslúžil nemecký kouč Jürgen Klopp, ktorý priviedol FC Liverpool k prvému anglickému ligovému titulu od roku 1990.Dlhé roky sme snívali o zisku titulu v Premier League, v lete sa nám to konečne podarilo. Som rád, že sme potešili našich verných fanúšikov. Bez nich je to na štadiónoch ťažké," priznal Klopp.: Robert Lewandowski (Poľ./Bayern Mníchov): Lucy Bronzeová (Angl./Olympique Lyon/Manchester City): Jürgen Klopp (Nem./FC Liverpool(: Sarina Wiegmanová (Hol.): Manuel Neuer (Nem./Bayern Mníchov): Sarah Bouhaddiová (Fr./Olympique Lyon): Son Heung-min (Kór. rep./Tottenham Hotspur): Mattia Agnese (Tal.): Marivaldo Francisco da Silva (Braz.)Alison Becker (Braz./FC Liverpool) - Trent Alexander-Arnold (Angl./FC Liverpool), Virgil van Dijk (Hol./FC Liverpool), Sergio Ramos (Šp./Real Madrid), Alphonso Davies (Kan./Bayern Mníchov) - Joshua Kimmich (Nem./Bayern Mníchov), Kevin de Bruyne (Belg./Manchester City), Thiago Alcantara (Šp./Bayern Mníchov/FC Liverpool) - Lionel Messi (Arg./FC Barcelona), Robert Lewandowski (Poľ./Bayern Mníchov), Cristiano Ronaldo (Portug./Juventus Turín)(Poľ.)dátum narodenia: 21. augusta 1988 (32 rokov)výška: 185 cmpozícia: útočníkčíslo na drese: 9klubová kariéra: Bayern Mníchov (od 2014), Borussia Dortmund (2010-2014), Lech Poznaň (2008-2010). Znicz Pruszkov (2006-2008), Legia Varšava II (2005-2006), Delta Varšava (2005)reprezentácia 116 zápasov/63 gólovúspechy: 8x majster Nemecka (6x Bayern Mníchov, 2x Borussia Dortmund), 1x majster Poľska (Lech Poznaň), 1x víťaz Ligy majstrov, 4x víťaz Nemeckého pohára, 5x víťaz nemeckého Superpohára, 1x víťaz Superpohára UEFA, 1x UEFA Hráč roka, 1x najlepší hráč v Nemecku, 5x najlepší strelec Bundesligy, 8x poľský Futbalista roka