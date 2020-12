Nevyžiadané spoplatnené SMS robia vrásky nejednému Slovákovi: Polícia radí, čo robiť

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) vyzýva občanov, ktorým operátori naúčtovali SMS správy so zvýšenou tarifou a domnievajú sa, že neoprávnene, aby ho o tom informovali.

Ako ďalej na profile „Hoaxy a podvody - Polícia SR” uvádza polícia, prijímatelia správ tak môžu urobiť elektronicky do konca januára 2021 na adresu prieskum@teleoff.gov.sk. V oznámení je podľa regulačného úradu potrebné uviesť čo najviac podrobností.

Úrad v tejto súvislosti pripomína, že pri sťahovaní hier alebo rôznych aplikácií je pri nepozornosti možné dať niekomu súhlas na zasielanie spätných (spoplatnených) SMS správ. „Často sa to deje napríklad aj pri zapojení sa do telefonických súťaží, hier a hlasovaní,” uvádza úrad. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že vždy je potrebné oboznámiť sa so všetkými podmienkami, vrátane cien za odoslanie SMS a za prijatie spätnej SMS správy. „Je potrebné vedieť aj to, ako svoju účasť ukončiť a tým zastaviť zasielanie spätných spoplatnených správ. Vyhnete sa vďaka tomu zbytočným problémom a vysokým účtom,” dodal regulačný úrad