Ostrá kritika na adresu mladej hviezdy Chelsea: Nechápem, čo robí, ale je úplne neviditeľný

Tréner londýnskej Chelsea, Frank Lampard stavil na káder zložený prevažne z mladých hráčov. Tí sa od zápasu k zápasu zlepšujú, čo potvrdzuje aj ich aktuálne postavenie v tabuľke.

Až na posledné dva zápasy. Tie hráčom "The Blues" príliš nevyšli. Najprv prišla prehra s Evertonom a najnovšie si nedokázali poradiť ani s Wolves (1:2). Lampard ako najzodpovednejší človek sa po zápase vyjadril jasne. "O týchto zápasoch musíme popremýšľať, pretože sme stratili body. Ale sezóne je dlhá. Celé mužstvo sa musí odraziť.zhodnotil Frank pre klubový web.O čosi konkrétnejší bol už bývalý obranca Chelsea Frank Leboeuf. Ten vidí chybu v novej posile "The Blues", Kaiovi Havertzovi.Rád by som sa vrátil k vyjadreniu Franka Lamparda na Havertzovu adresu. Vtedy povedal, že potrebuje čas. Na mňa pôsobí, ako by tam ani nebol. Nedostatok sebadôvery sa nesnaží vyrovnať chcením. Vykompenzovať to tým, že chce. Ja osobne som s ním poriadne znepokojený.(70 mil. libier, pozn. red.). Chápem, že je ešte mladý, no v lete prišli okrem neho aj iní hráči a tí s adaptáciou nemali až také problémy. Chcem na toto všetko odpovede," povedal Leboeuf pre ESPN.Štatistiky Kaia Havertza v drese Chelsea pritom nie sú až tak mizerné, ako sa podľa vyjadrení môžu zdať.