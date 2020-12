Revolúcia v boji Slovenska s koronavírusom! Minister Krajčí prehovoril o novom pandemickom semafore

Pandemický semafor má byť kombináciou Sulíkovho semaforu a toho, ktorý navrhovali odborníci rezortu zdravotníctva.

V diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Automat by mal byť založený aj na regionálnom princípe, najmä v prípade lepších výsledkov v celej krajine. Minister by chcel celý mechanizmus postupov verejnosti predstaviť po tom, ako ho schváli vláda.

„Tento semafor je teraz dopracovaný na základe všetkých ostatných údajov, ktoré máme, je vážnym spôsobom vylepšený a je to veľmi zaujímavý nástroj. Poznajú ho členovia Pandemickej komisie, poznajú ho ministerstvá a je to len záležitosť času, kedy ho predostrieme verejnosti,“ povedal Krajčí.

Cieľom semaforu bude, aby sa Slovensko ocitlo po skončení lockdownu v oranžovej zóne, ktorá by znamenala, že deti budú môcť chodiť do škôl bez testovania a prevádzkovatelia budú môcť otvoriť reštaurácie. Semafor by mal fungovať čiastočne aj na regionálnom princípe, najmä v prípade poklesu počtu nakazených v celej krajine. Prípadné uvoľňovanie opatrení bude podľa Krajčího závisieť od celkového počtu nakazených, reprodukčného čísla a počtu hospitalizovaných.

Zavedenie lockdownu odporučila v piatok 11. decembra Pandemická komisia. O tom, či bude lockdown zavedený a aké pravidlá budú počas neho platiť, musí rozhodnúť vláda.