Speváčku Nízlovú rozviedli: Twiinska prehovorila o tom, čo sa dialo v súdnej sieni

Už nemá žiadne záväzky! Speváčka Veronika Nízlová (34) si od piatku môže hovoriť - slobodná žena.

Len v máji vyplávalo na povrch, že manželstvo umelkyne a Tomáša Krúpu (37) je v troskách. Nasledovala žiadosť o rozvod a dvojica už iba čakala na termín súdu. A konečne sa dočkali! Nízlová Novému Času otvorene prezradila, ako to v súdnej sieni vyzeralo. Nízlová a Krúpa ešte v minulosti pôsobili ako harmonický pár. V spoločnosti sa ukazovali ruka v ruke a všetci si mysleli, že to dvojici skutočne klape. Obrovské prekvapenie prišlo v momente, keď práve speváčkin manžel v máji tohto roku oznámil definitívny koniec.

„Zazvonil zvonec a našej láske je koniec. Ďakujem Veronike za spoločné roky a prajem jej veľa šťastia,“ zveril sa Krúpa. Veronika o problémoch hovoriť nechcela, no nakoniec odlúčenie priznala. Manželia sa tak mali stretnúť na súde, aby spravili poslednú bodku za ich spoločným deväťročným spolužitím. Termín bol však v nedohľadne a za všetkým mala byť pandémia koronavírusu, ktorá súdne pojednávanie odďaľovala. „Priezvisko si, samozrejme, zmením,“ priznala nedávno Novému Času speváčka. Dvojica sa svojho „veľkého“ dňa predsa len dočkala.

V piatok sa konal súd, na ktorom si povedali zbohom. V pojednávacej miestnosti sa však objavil iba Krúpa, speváčka tam chýbala. „Nebola som na súde, celé to za mňa riešila právnička. Mám informáciu, že to prebehlo veľmi rýchlo a bez problémov,“ opísala nám situáciu speváčka, ktorá je spokojná a šťastná. „Cítim sa stále rovnako. Tým, že som od mája odsťahovaná, tak už som si zvykla byť sama. Cítim sa dobre, oddychujem, takže je všetko v pohode,“ hovorí s úsmevom Veronika, ktorá má jasné plány do budúcna. Nový chlap tam zatiaľ nie je. „Sústreďujem sa na hudbu a album. Z toho sa veľmi teším,“ uzavrela.