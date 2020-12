Haasová má vzťah so ženáčom: Prvé slová o novom mužovi v jej živote, rozvod kvôli herečke?!

Ukončí manželstvo kvôli novej láske?! Nový Čas v sobotu odhalil zamilovanú romancu herečky Zuzany Haasovej (39) a jej frajera Matúša Galoviča.

A zatiaľ čo umelkyňa je už rok rozvedená, jej láska nevstupuje do vzťahu s čistým štítom. Potápač a hasič, ktorý pracuje v hyperbarickej komore, kam Haasová pravidelne chodí, je totiž stále ženatý a dokonca je otcom troch detí. Blondínka ešte donedávna o začínajúcom sa vzťahu hovoriť nechcela, no teraz sa pre Nový Čas rozhovorila a povedala, ako to medzi ňou a jej frajerom skutočne je. Rozvedie sa Matúš kvôli herečke?!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V piatok zachytil fotograf Nového Času Haasovú pri vášnivom bozkávaní s urasteným chlapom. Nakoniec sa nám podarilo zistiť, že ide o Matúša Galoviča, ktorý pracuje v hyperbarickej komore v Bratislave. Keď sme herečku oslovili, o vzťahu hovoriť nechcela, no napokon išla s pravdou von a lásku priznala. Ako sa však hovorí - najviac chutí tá zakázaná a to je aj prípad známej herečky. Herečkin nový frajer je totiž stále ženatý a s manželkou má tri deti. Haasová po otáľaní napokon prvýkrát vysvetlila, ako došlo k splanutiu medzi ňou a sympaťákom.

„Do komory chodím počas obdobia pandémie, lebo mám na seba viac času. V rámci môjho diabetu mi komora veľmi pomáha, a preto tam chodím každý deň. A ako sa to už v živote stáva, nikdy neviete, koho vám osud prihodí do cesty. A pán Galovič je úžasný človek, skvelý muž a som rada, že sme sa stretli. Naučila som sa za život veci prijímať a nie odmietať,“ povedala otvorene Novému Času herečka, ktorá je skutočne zamilovaná a posledné týždne žiari šťastím.

Jedinou prekážkou však, ako sa zdá, zostáva fakt, že jej partner je ženatý a s manželkou podľa našich informácií rozchod zatiaľ neriešili. Otázkou teraz je, či sa Haasovej nový objav kvôli nej podujme k podaniu žiadosti o rozvod. V celom ľúbostnom trojuholníku sú však aj tri deti, čo môže situáciu skomplikovať.

Haasová však berie celú vec s triezvym pohľadom. „Rok som sa rozvádzala a rok som rozvedená, čiže som dva roky sama a mám čistý štít. Nikdy nie som zodpovedná za druhých, je to ich rozhodnutie, čo robia. Je len na tom druhom, ako sa rozhodne,“ reagovala herečka.

Náročné obdobie

Vyzerá to tak, že napriek tejto skutočnosti si zaľúbenci jeden druhého užívajú. Haasová tak po náročnej minulosti prežíva jedno z pekných období. V roku 2013 totiž prišla o dcérku Karolínku, o tri roky neskôr zomrel ešte v maminom brušku aj synček Šimonko. Nasledoval búrlivý rozvod so zdravotníkom Martinom, keď si obaja nevedeli prísť na meno. Nový začiatok so sebou priniesol aj nového muža, ktorý je po herečkinom boku. Ako celá zakázaná láska z komory dopadne, ukáže až čas...