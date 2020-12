Asociácia zväzov a združení kritizuje: Budúcoročný rozpočet pre zdravotníctvo je nedostatočný

Rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok vážne ohrozuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov.

Vo vyhlásení to uviedla Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). "Nový rozpočet súčasnú zlú situáciu ešte zhorší a budúci rok tak bude pre zdravotníctvo kritický," upozorňuje asociácia.

Problémom je, že plánované príjmy z odvodov od ekonomicky aktívnych osôb nezohľadňujú vplyv pandémie ani očakávaný výpadok súvisiaci so stagnáciou miezd a vývojom zamestnanosti. "Tento rozpočet tak nielen nebude schopný zabezpečiť systémové zmeny, ale nezabráni ani odchodu zdravotníkov do zahraničia. Pre pacientov to bude znamenať, že ich zdravotná starostlivosť môže byť výrazne obmedzená," priblížila Filová.

Asociácia pripomína, že vláda dlhodobo nepočúva poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky personál a aj zástupcov pacientov a ich návrhy ignoruje. "Vláda riskuje, že zdravotníci budú musieť zobrať osud svojho sektora do vlastných rúk a postaviť sa nielen za svoje, ale aj za práva všetkých pacientov na kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť," dodala Filová.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v minulosti uviedol, že rezort zdravotníctva ako jeden z mála dostal na budúci rok vyšší rozpočet. Počíta s úsporami, ktoré prinesie efektívnejšie hospodárenie nemocníc. Keďže podľa jeho slov systém ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä v koncových nemocniciach nie je dobre nastavený a z verejného zdravotného poistenia nedostávajú toľko zdrojov, ktoré by pokryli starostlivosť o pacientov, je v rozpočte podľa neho ďalších 125 miliónov eur na posilnenie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Doplnil, že na oddlženie nemocníc v budúcom roku by malo ísť 575 miliónov eur. Poznamenal, že štát vyčlenil jednu miliardu na boj s pandémiou. "Predpokladá sa, že nemalá suma pôjde aj do zdravotníctva," poznamenal Krajčí.

Ministerstvo zdravotníctva SR v reakcii pre TASR zdôraznilo, že vždy robí všetko pre to, aby v sektore bolo toľko peňazí, koľko reálne potrebuje. "Pripravovaný rozpočet pre zdravotníctvo predpokladá budúci rok nárast v objeme financií o 3,56 percenta, čo znamená, že do sektora príde približne o 205 miliónov eur viac ako tento rok," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová s tým, že šéf rezortu Krajčí rokuje so zástupcami organizácií v sektore pravidelne.

Doplnila, že narastie aj v platba za poistencov štátu. Kým v tomto roku zaplatí štát podľa slov Eliášovej za seniorov, deti, ženy na materskej či nezamestnaných približne 1,139 miliardy eur, v budúcom roku sa predpokladá práve nárast na 1,433 miliardy eur.