Dohra manierov predsedu parlamentu v nemocnici? Šéfka Kollárovej sestričky končí!

Čo sa deje za múrmi nemocnice?! Veľký rozruch nedávno vyvolali kroky šéfa parlamentu Borisa Kollára (55), ktorý sa po autonehode ocitol v Nemocnici sv. Michala.

Tam sa dostal spolu so svojimi priateľkami do konfliktu so sestričkami, ktoré teraz označuje za čierne ovce. Nový Čas zistil, že hlavná námestníčka pre ošetrovateľstvo krátko po incidente končí. Prečo sa to stalo? Kollár sa v nemocnici uzdravoval niekoľko týždňov po tom, čo vo svojej štátnej limuzíne havaroval s bývalou misskou. Prepustili ho len nedávno a už sa stihol zúčastniť aj na voľbe generálneho prokurátora.

Verejnosť však spomína najmä na konflikt so sestričkami či na dámske návštevy v zariadení, ktoré dostali výnimku a trávili pri Kollárovi aj noci. Vrchná sestra povedala Kollárovi, že má problém s tým, keď chodia jeho návštevy do sesterskej kuchynky či nepoužívajú ochranné pomôcky. Politik sa rozčúlil a zavolal si riaditeľa Branislava Deleja. Ten mal následne hroziť sestrám siahnutím na ich vianočné odmeny či dokonca malo padnúť slovo vyhadzov. On to poprel s tým, že nič také sa nedialo.

Zmeny v decembri

Až teraz vyšlo najavo, že predsa len nejaké personálne zmeny v nemocnici nastanú. „Námestníčka pre ošetrovateľstvo nebola vyhodená, ale odvolaná zo svojej pozície. Bolo jej ponúknutých niekoľko pracovných pozícií v rámci Nemocnice sv. Michala. Informácia, že bola vyhodená nie je pravdivá,“ povedal hovorca ministerstva vnútra Petar Lazarov, pod ktoré nemocnica spadá. Práve námestníčku spomínal riaditeľ Delej, ktorý musel riešiť vzniknutú situáciu po prevalení incidentu.

„O slovnom konflikte medzi pánom Kollárom a vrchnou sestrou oddelenia som bol informovaný pánom Kollárom. Bola pri tom prítomná aj námestníčka pre ošetrovateľstvo. Nasledujúci deň som si vypočul aj stanovisko vrchnej sestry oddelenia. Vyčítal som jej neprofesionálny prístup správania sa k pacientovi,“ povedal Delej nedávno. Námestníčku požiadal, aby celý prípad uzavrela a rozhodla o vyvodení dôsledkov. „Písomný zápis z jej pohovorov s personálom, ktorý mi následne predložila, bol uzavretý napomenutím zdravotných sestier,“ dodal Delej.

Manažérske rozhodnutie

Čo teda je za odvolaním námestníčky, ktorá riešila Kollárove spory so sestričkami? „Ide o manažérske rozhodnutie riaditeľa nemocnice, ktoré je výsledkom dlhodobých procesov. Sestričke bolo ponúknutých niekoľko alternatív, ktoré sa rozhodla neprijať, následne požiadala o ukončenie pracovného pomeru dohodou k 31. 12. 2020,“ dodal Lazarov s tým, že vylučujú, že by to nejako súviselo s Kollárom. „Uvedené personálne zmeny nijakým spôsobom nesúvisia s hospitalizáciou p. Kollára, ide o procesy, ktoré sa nenastavujú zo dňa na deň,“ dodal Lazarov z ministerstva.

Kollár sa k tomu nevyjadril. V minulosti svoje návštevy vysvetľoval tým, že chcel odbremeniť personál nemocnice. „Aby sa o mňa nemuseli 24 hodín starať, ale že to urobia štyria - piati moji najbližší,“ vysvelil s tým, že sestričky sú v nemocnici fajn až na výnimku. „Vždy sa nájde čierna ovca, ktorá proste ten dojem z toho celého pokazí,“ uzavrel Kollár.

Kollárova exmanželka Linda Rezešová konflikt so sestričkami opisovala jasne. „Prišla do izby jedna sestra, ktorá tu začala po nás nepríčetne kričať. (...) Slušne som ju poprosila, že sme ľudia, či by sme mohli ľudsky komunikovať,“ hovorila. So zdravotníčkami mali hádku aj pre čaj, ktorý im vraj nedoniesli dostatočne skoro pre akútneho pacienta v inej izbe. „Bola požiadať o to, či by teda sestra mohla urobiť čaj. A urobiť ten čaj trvalo sestričke veľmi dlho, ale Ingrid videla, že má veľa práce. No a keď ju pri­šla druhýkrát pekne poprosiť, tak jej tá sestra odvrkla, že ona tu nie je na to, aby jej ten čaj robila. Takže takto to bolo.“

Otázniky okolo Kollára

Pri predsedovi parlamentu je viacero otáznikov. Najskôr ich vyvolal tým, že v čase zákazu vychádzania šiel vládnou limuzínou spolu s exmisskou Fabušovou. Neskôr ho v nemocnici napriek zákazu návštev najskôr prišli navštíviť predsedovia koaličných strán a pomedzi to tam chodili viaceré jeho kamarátky či brat. Jedna z nich Linda Rezešová priznala, že tam trávili hodiny a o Kollára sa starali. Riaditeľ nemocnice hovoril, že Kollár má výnimku.